Cid Moreira nem foi sepultado e filhos já pedem abertura de inventário

Após uma batalha de 29 dias contra uma pneumonia, faleceu na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos, em um hospital localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a estrela do jornalismo brasileiro, Cid Moreira.

Mas como o luto não é eterno, a batalha pelos bens do apresentador deu início poucas horas após sua morte, Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Razendev Simões Moreira, através de seus advogados, entraram na Justiça nesta tarde com o pedido de abertura do inventário deixado pelo famoso.

A coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, teve acesso ao documento que foi protocolado na vara de órfãos e sucessões no TJRJ, na comarca de Petrópolis.

O jornalista descobriu que diferente do que tem sido divulgado na imprensa, o valor de herança deixado por Cid, ultrapassaria os R$ 40 milhões. Segundo fontes, esse valor seria só em imóveis deixados em nome do jornalista, sem contar as aplicações financeiras.

Amigos de Daniel Nascimento contaram que os filhos do apresentador, desconfiam que o patrimônio em imóveis seja ainda maior, pois pode ter havido doações e transferências de bens para a esposa, Fátima.

Ao todo, o apresentador teria deixado mais de R$ 60 milhões de herança, que serão confirmados no inventário e divido entre a esposa e filhos.

Vale lembrar que desde quando o comunicador fez 93 anos, Rodrigo e Roger Moreira, tentaram interditar o pai alegando que o jornalista não possuía mais capacidade cognitiva para administrar o próprio patrimônio. Os filhos ainda disseram que a esposa de Cid, Fátima Moreira, estaria explorando a saúde do famoso para benefício próprio.