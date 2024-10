Eminem vai ser avô? Confira o que se sabe

O rapper Eminem está prestes a viver uma nova fase em sua vida pessoal: ele será avô. A notícia foi revelada de uma maneira emocionante com o lançamento do videoclipe de sua nova música Temporary. No vídeo, que traz uma compilação de momentos caseiros da filha do artista, Hailie Jade Scott, é mostrado o momento em que ela revela ao pai que está esperando seu primeiro filho.

No clipe, Hailie Jade, de 28 anos, surpreende Eminem com uma camiseta azul de futebol com a palavra “Vovô” estampada nas costas, além de entregar a ele uma imagem de ultrassom. A reação do rapper foi de total emoção, com ele visivelmente surpreso e emocionado com a novidade. Hailie Jade é fruto do relacionamento de longa data de Eminem com Kim Scott.

A gravidez de Hailie é fruto de seu casamento com Evan McClintock, com quem ela está desde 2016 e se casou no início de 2023. O relacionamento de ambos foi aprovado pelo próprio Eminem, que já havia demonstrado apoio ao casal em entrevistas anteriores. Em 2020, durante uma conversa com Mike Tyson, Eminem declarou que sua filha o deixava muito orgulhoso e que não poderia estar mais feliz com a trajetória dela.

Além de Hailie, Eminem é pai de outras duas filhas, Alaina Marie Mathers e Stevie Laine Mathers, que também foram mencionadas na nova música do rapper. O videoclipe de Temporary marca uma homenagem tocante à família de Eminem, ao mesmo tempo em que o artista reflete sobre o futuro e o legado que deixará para suas filhas e, agora, para seu futuro neto.

O que Eminem escreveu sobre P. Diddy em novo álbum

O rapper Eminem voltou aos holofotes com seu mais recente trabalho, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), e não poupou Sean “Diddy” Combs em suas letras. O álbum, que contém faixas como Fuel, Antichrist e Bad One, traz críticas afiadas ao magnata da música, referenciando os escândalos e alegações de abuso sexual que envolvem Diddy.

Eminem, conhecido por suas letras provocativas, utiliza seu estilo característico para abordar questões delicadas e episódios polêmicos relacionados ao produtor. Em uma das músicas, Eminem faz referência a um vídeo de 2016, recentemente ressurgido, que supostamente mostra Diddy agredindo sua então namorada, Cassie Ventura, em um hotel em Los Angeles.

A cena, capturada por câmeras de segurança, é usada pelo rapper como um exemplo das acusações graves contra Diddy, que enfrenta investigações federais por tráfico de mulheres e abuso sexual. Eminem não se esquiva de temas controversos e, em Fuel, sugere que Diddy estaria envolvido em atividades criminosas, com um jogo de palavras que faz alusão a agressões sexuais.

O rapper também menciona as mortes de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., insinuando que Diddy pode ter tido algum envolvimento, algo que o produtor sempre negou.

As acusações fizeram com que o álbum gerasse intensa repercussão nas redes sociais e na mídia. Enquanto alguns fãs elogiam a coragem de Eminem em expor figuras poderosas, outros criticam a forma como o rapper lida com questões tão sérias em suas músicas.

Diddy, por sua vez, negou todas as acusações e alegou que as músicas de Eminem são difamatórias. A tensão entre os dois não é novidade, já que em 2018, Eminem insinuou que Diddy estava ligado ao assassinato de Tupac em seu diss track Killshot.