Qual a data extra do show de Chris Brown no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O cantor Chris Brown, um dos maiores nomes do R&B mundial, anunciou uma nova data de show no Brasil após os ingressos para sua apresentação em 21 de dezembro, no Allianz Parque, esgotarem em apenas uma hora. Agora, os fãs terão uma nova oportunidade de ver o artista ao vivo no dia 22 de dezembro, também em São Paulo.

A venda de ingressos para o show extra começou nesta quarta-feira, 03 de outubro, a partir das 15h, no site da Ticketmaster. Para quem prefere comprar presencialmente, os ingressos também estarão disponíveis na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera.

Após 14 anos longe dos palcos brasileiros, Chris Brown retorna ao país com a turnê de seu álbum 11:11, lançado em 2023. O disco, que mistura R&B com elementos de pop, afrobeats e dancehall, atingiu o primeiro lugar na parada de álbuns de R&B da Billboard e consolidou Brown entre os grandes nomes do gênero. Além dos novos sucessos, o show promete uma seleção de seus maiores hits, como Under the Influence, Loyal e No Guidance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BROWN (@chrisbrownofficial)

Quais os preços do show de Chris Brown no Brasil

O cantor Chris Brown está de volta ao Brasil para um show marcado para o dia 21 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Essa será a primeira apresentação do artista no país desde 2010, e o anúncio gerou grande expectativa entre os fãs. Em suas redes sociais, Brown declarou: “Breezy no Brasil”, animando o público para a sua chegada.

Os preços dos ingressos foram divulgados e variam conforme a categoria escolhida:

Cadeira Superior : R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira)

: R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira) Pista : R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira)

: R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira) Cadeira Inferior : R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira)

: R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira) Pista Premium: R$ 395,00 (meia-entrada) / R$ 790,00 (inteira)

Chris Brown, conhecido por With You, esteve no Brasil em 2010, quando passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, apresentando a turnê “Graffitti”.

Em 2023, durante sua turnê “Under the Influence”, Chris Brown garantiu aos fãs que não deixaria de lado o Brasil, Japão e Austrália, já que, naquele momento, os shows estavam sendo realizados nos Estados Unidos e se estendiam pela Europa.

A “11:11 Tour” do cantor que iniciou em junho deste ano, incialmente ficou restrita à América do Norte, mas há indícios de que ela será ampliada para a América Latina e África. Também, segundo informações do site Universo Chris Brown, até o momento, até o momento, Chris Brown já arrecadou US$ 33.570.572 (cerca de R$ 168 milhões), com uma média de aproximadamente US$ 2.238.038 (cerca de R$ 11,2 milhões) por show.