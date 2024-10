Sobre o que é ‘What This Could Be’ de Joe Jonas

Joe Jonas está de volta à cena musical com seu mais recente single, What This Could Be. Em uma semana cheia de expectativa, o cantor compartilhou nas redes sociais sua empolgação com a recepção da música, revelando que decidiu adiar o lançamento de seu próximo álbum, Music for People Who Believe in Love, para fazer ajustes adicionais após a boa aceitação de What This Could Be.

A canção, co-escrita por Jonas, Feist e Dan Nigro, tem um tom reflexivo e é acompanhada por um visualizador que inclui vídeos e fotos pessoais do artista. Musicalmente, What This Could Be destaca-se por sua abordagem emocional, onde Jonas recorda um relacionamento passado. O novo single segue o lançamento de Work It Out, e ambos estarão presentes no aguardado álbum.

Jonas também comentou sobre o processo criativo do novo álbum, que foi inspirado por experiências pessoais e colaborações com outros artistas. Ele busca uma sonoridade que combina letras profundas com melodias animadas, garantindo que o público possa se conectar emocionalmente com a música de forma leve.

“Acho que muitas das canções, mesmo no meu álbum, são emocionais e, às vezes, pesadas, mas também há músicas que são animadas e divertidas,” afirmou. Além disso, o artista revelou que está planejando incluir várias colaborações em seu novo trabalho. Ele acredita que diferentes vozes ajudam a contar histórias de forma mais rica e dinâmica, permitindo que o ouvinte se envolva ainda mais nas narrativas que apresenta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J O E J O N A S (@joejonas)

Como foi o divórcio entre Joe Jonas e Sophie Turner

Um ano após Joe Jonas pedir o divórcio de Sophie Turner, um juiz da Flórida oficializou o fim do casamento entre o cantor e a ex-atriz de Game of Thrones. De acordo com documentos obtidos pela Billboard, o ex-casal chegou a um acordo confidencial sobre a divisão de bens, pensão conjugal e a guarda das duas filhas, Willa, de quatro anos, e Delphine, de dois.

A juíza Gina Beovides declarou o casamento “irremediavelmente rompido” e aprovou o plano parental voluntário criado pelos dois, que prioriza o bem-estar das crianças. Embora o processo tenha sido marcado por um desentendimento inicial sobre a custódia, o casal conseguiu chegar a um acordo.

O anúncio da separação foi feito de maneira amigável em setembro do ano anterior. Na ocasião, eles emitiram uma declaração conjunta afirmando que, após quatro anos de casamento, decidiram se separar de forma amigável e pediram respeito à privacidade deles e de suas filhas. No entanto, semanas após o pedido de divórcio, a situação se complicou.

Sophie Turner processou Joe Jonas, acusando-o de reter indevidamente as crianças nos EUA, contrariando um acordo que previa a criação delas na Inglaterra. As meninas, que têm dupla cidadania, estavam com o pai em Nova York enquanto ele estava em turnê com os Jonas Brothers. Turner alegou que soube do pedido de divórcio pela mídia, mas Jonas afirmou que o casal discutiu o assunto várias vezes.

Em janeiro, Turner retirou o processo de “retenção indevida” quando chegaram a um acordo sobre a guarda compartilhada das filhas, encerrando as disputas legais.