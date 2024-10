Detalhes sobre o álbum que Ariana Grande está produzindo

Ariana Grande está trazendo sua experiência musical para a produção do novo álbum de estúdio da atriz e cantora Cynthia Erivo, sua colega de elenco no aguardado filme Wicked. As duas se aproximaram durante as gravações do musical, que estreia no dia 21 de novembro, onde interpretam Glinda e Elphaba, respectivamente.

A amizade que nasceu nos bastidores se estendeu para o mundo da música, com Grande desempenhando um papel fundamental na criação do novo projeto de Erivo. Em entrevista à Vanity Fair, Erivo compartilhou detalhes sobre seu primeiro disco, Ch. 1 Vs. 1, lançado em 2021, que não teve a repercussão esperada devido às limitações impostas pela pandemia.

“Estávamos na pandemia, então basicamente fizemos via Zoom. Eu estava tentando fazer algo meu, mas estava com as pessoas erradas,” disse. Agora, com a ajuda de Ariana, Erivo se sente mais confiante, afirmando que “desta vez, eu tenho a equipe certa, porque essa aqui [Ariana] foi enviada para a minha vida.”

Grande não só está contribuindo artisticamente, mas também ajudou Erivo a se conectar com Wendy Goldstein, presidente da Republic Records. O novo álbum, que ainda não possui uma data de lançamento definida, será focado na performance vocal de Erivo e promete destacar sua habilidade como cantora.

“Não sei por que isso me emociona, mas, como alguém que achou muito difícil navegar na indústria musical, apenas observar Ariana administrar isso ao mesmo tempo que fazia esse projeto foi realmente inspirador,” comentou Erivo. Ela elogiou a visão clara de Grande sobre o que deseja alcançar, destacando a diferença em trabalhar com pessoas que a apoiam, em vez de imporem suas próprias ideias.

Ariana Grande está em relacionamento com ator? Ela respondeu

Ariana Grande está no centro das atenções após assumir um relacionamento com Ethan Slater, o ator com quem contracena no filme Wicked. Recentemente, a cantora concedeu uma entrevista à Vanity Fair, onde abordou as polêmicas em torno de seu novo amor, especialmente considerando que tanto ela quanto Slater estavam casados no início das filmagens.

Antes do relacionamento, Ariana estava com Dalton Gomez, enquanto Ethan era casado com Lilly Jay, com quem tem dois filhos. Essa situação gerou uma onda de especulações e críticas nos tabloides, que alimentaram a controvérsia. Ariana expressou sua frustração ao ver como a negatividade se espalhou: “Definitivamente não é fácil ver o tanto de negatividade que nasceu com tabloides desonestos”, afirmou.

A cantora destacou que as filmagens do filme representaram um período de grandes mudanças em sua vida e na de seus colegas, o que tornou o cenário propício para a imprensa sensacionalista. “Eu entendo por que foi um campo para os tabloides criarem algo para pagarem suas contas”, explicou.

Em sua declaração, Ariana também se disse decepcionada com aqueles que acreditaram na “pior versão” de sua história com Slater, mencionando que essa fase foi desafiadora para ela. A artista já havia compartilhado seus sentimentos sobre o assunto em seu álbum recente, Eternal Sunshine, especialmente na canção “Yes, and?”, onde questiona o interesse do público em sua vida pessoal.

Além disso, Ariana se defendeu das acusações de que Ethan teria abandonado sua família para estar com ela, afirmando que a descrição que os tabloides fizeram dele era “menos precisa” do que a realidade.

Ela não hesitou em elogiar o namorado, dizendo: “Ninguém neste mundo se esforça mais ou se doa mais para estar presente para as pessoas que ama e se preocupa. Não há ninguém neste mundo com um coração melhor, e isso é algo que nenhum tablóide maldoso pode reescrever na vida real.”