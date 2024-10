Blake Shelton celebra aniversário de Gwen Stefani postando novas fotos

Na última quinta-feira (3), Blake Shelton comemorou o aniversário de Gwen Stefani no Instagram postando novas fotos deles juntos.

Para encerrar a homenagem, entre as fotos que ele compartilhou, estavam uma imagem de Gwen sentada em seu colo e uma foto que o músico tirou dos dois em um espelho lateral.

“FELIZ ANIVERSÁRIO para minha garota favorita… minha linda garota @gwenstefani!!!!! EU TE AMO!!!!!” Shelton legendou o post.

Por sua vez, Gwen Stefani compartilhou o post em seus Stories do Instagram e um vídeo dos dois em uma caminhada.

“Feliz aniversário para mim“, ela disse enquanto olhava para as árvores e a paisagem ao seu redor.

A aniversariante também incluiu uma foto dela e do marido, posando em frente ao cenário externo e um clipe dos dois tomando uma bebida.

No episódio de quarta-feira, 2 de outubro, do The Jennifer Hudson Show, ela compartilhou que uma das razões pelas quais se apaixonou por Blake é porque “você nunca passa um dia sem rir”.

“Você sabe o que quero dizer? O que é simplesmente — nem importa o que está acontecendo. O cara tem tanta paciência e tanta gentileza em seu coração“, disse a cantora do No Doubt. “Isso simplesmente te deixa mais feliz a cada dia.”

Vale lembrar que ela e Shelton também recentemente deram as boas-vindas a um novo membro da família, um gatinho chamado Corn, que fez uma participação especial na estreia da 26ª temporada do The Voice em 23 de setembro.

Blake Shelton anuncia residência em Las Vegas para 2025

Em agosto, Blake Shelton anunciou que fará uma residência em Las Vegas em fevereiro de 2025.

“Há alguns anos que falamos sobre uma residência em Las Vegas e todas as peças se juntaram para uma corrida no próximo ano”, disse em comunicado. “O Colosseum é um local tão icônico e estou animado para trazer um pouco de néon honky-tonk para o Palace.”

Vale destacar que as apresentações de Blake Shelton em Vegas acontecerão nos dias 5, 7, 8, 12, 14 e 15 de fevereiro, com todos os shows programados para começar às 20h.

Vale lembrar que a estrela country já fez aparições no palco durante os shows da residência de Gwen Stefani. Blake disse à People que seu setlist incluirá uma mistura de seus próprios sucessos e músicas favoritas, e que ele se inspirou nos shows de residência de Garth Brooks.

“[Brooks] tocou músicas que cresceu amando e o fez se apaixonar pela música. “Não quero apenas enganar alguém, mas adoro a ideia de fazer algo que você normalmente não veria em turnê”, disse Shelton à revista. “Então eu tive que descobrir o que é isso, e agora vou começar a pensar em como seria diferente de algo que eu faria em turnê.”

Segundo a Billboard, o músico já foi 28 vezes número 1 da Billboard Country Airplay e é o atual colaborador de Post Malone na música Pour Me a Drink.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Blake Shelton (@blakeshelton)