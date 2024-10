Leandro Hassum comemora o nascimento da neta Aurora

Tem vovô de primeira viagem no mundo dos famosos! Leandro Hassum anunciou em suas redes sociais o nascimento de sua primeira neta, Aurora, fruto do relacionamento de sua filha, Pietra Hassum, com o artista Caio Hara.



A menina veio ao mundo nesta sexta-feira, 4 de outubro de 2024, e, em seu post, o avô de primeira viagem não poupou elogios: "Seja bem-vinda. 04/10/2024. É lindaaaa!", declarou Hassum, compartilhando sua alegria com os fãs.

Leandro Hassum comemora o nascimento de sua neta, Aurora (Foto: Reprodução/Instagram/@leandrohassum)

Em maio, o ator já havia deixado os seguidores emocionados ao anunciar a gravidez da filha. Na ocasião, ele fez questão de expressar sua felicidade ao se tornar avô, um momento que ele descreveu como "o maior presente da minha vida e da vovó".

Em um gesto carinhoso, Hassum se declarou para Pietra e Caio, prometendo mimar muito a pequena Aurora. Ele também compartilhou uma homenagem especial ao nome da neta, que é uma referência à sua tataravó Aurora, que, segundo ele, está "lá do céu abençoando muito".

"É isso, vou ser avô. Te amo, filha, e vou mimar muito minha linda neta. Parabéns ao papai, Caio, e aos também vovós, obrigado pelo filho que agora também é meu filhão", escreveu Hassum, cheio de amor e gratidão.

O post Vovô de primeira viagem! Leandro Hassum comemora o nascimento de sua neta, Aurora foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.