Ana Maria Braga manda Ju Massaoka "calar a boca" ao vivo

O desafio, inspirado em uma febre do TikTok, consistia em acertar notas musicais no tom exato para que uma bolinha passasse por um buraco - (crédito: Reprodução/ Globo)

Ana Maria Braga protagonizou um momento divertido e inusitado no Mais Você desta sexta-feira (4), quando perdeu a paciência durante uma brincadeira ao vivo com sua repórter, Juliane Massaoka. O desafio, inspirado em uma febre do TikTok, consistia em acertar notas musicais no tom exato para que uma bolinha passasse por um buraco. Enquanto tentava se concentrar na atividade, Ana Maria acabou se irritando com as intervenções de Massaoka, disparando com bom humor: "Sou eu, cala a boca!"



O quadro Feed da Ana começou com a repórter explicando a mecânica do desafio, descrevendo-o como um "joguinho de afinação". Apesar das instruções, a veterana apresentadora da Globo não encontrou facilidade na tarefa. Ao tentar passar pela nota Ré, Ana Maria se enrolou e passou um bom tempo tentando ajustar sua afinação, até que resolveu largar a técnica e se arriscar com notas mais agudas, arrancando gargalhadas de Massaoka.

A repórter, sempre bem-humorada, tentou ajudar a colega de trabalho, mas foi repreendida pela apresentadora em tom de brincadeira. "Quieta, Juju!" pediu Ana Maria, que, sem conseguir cumprir o desafio, optou por "roubar" no jogo, lançando uma nota extremamente alta para encerrar a tentativa. Juliane não parava de rir da situação, enquanto o clima descontraído contagiava o estúdio.

Até o mascote Louro Mané entrou na brincadeira, cumprindo o desafio com facilidade e provocando mais risos entre todos. "Sensacional, ela roubou tudo!", brincou o papagaio, que, além de afiado nos comentários, também provou ser afinado na música, em contraste com as tentativas frustradas da apresentadora.

