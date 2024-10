Caso Maidê Mahl: atriz deixa a UTI, com quadro de saúde estável

A atriz e modelo Maidê Mahl, que foi encontrada desacordada e com ferimentos graves no início de setembro, foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a enfermaria do Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, na última quinta-feira (3). A transferência ocorre após quase um mês de internação.



De acordo com o último boletim médico, seu estado de saúde é considerado "estável". No entanto, ainda não há previsão de alta. Em nota oficial, a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas confirmou a evolução do quadro de Maidê:

"O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) informa que a paciente Maidê Mahl foi transferida para a enfermaria nesta quinta-feira (03/10) e seu estado de saúde é estável", conforme mencionado no boletim médico divulgado nesta manhã.

Desde seu desaparecimento em 2 de setembro, a atriz passou por algumas complicações. Maidê foi encontrada pela Polícia Civil no dia 5 do mesmo mês, em um quarto de hotel na Zona Sul de São Paulo, debilitada e com ferimentos visíveis no rosto e nas pernas. Desde então, ela permanece hospitalizada, somando quase 30 dias no Hospital.

Maidê Mahl (Foto: Reprodução/Instagram/@maidemahl)

O post Caso Maidê Mahl: atriz deixa a UTI, mas permanece internada com quadro de saúde estável foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.