Letícia Colin faz desabafo revelador sobre separação: "Muito difícil"

Letícia Colin fez uma reflexão sincera ao avaliar o fim de seu casamento com Michel Melamed, com quem mantinha uma relação desde 2015, e se tornaram pais de Uri, de 4 anos. O anúncio da separação foi feito em julho.

Em entrevista à revista Quem, a artista abriu o coração sobre a nova fase da vida pessoal, no embalo da superação pelo término. "É uma separação profunda e muito difícil. Acho que isso pede uma reinvenção. De fato, é uma reinvenção", disse ela.

"Não diria que estou recuperando algo que perdi; pelo contrário, o relacionamento só me trouxe tudo: minha família, meu filho. Foi muito amor entre nós, porque a gente não se separa por falta de amor, eu acredito nisso. Às vezes, é só a vida. Enfim, tentando entender", explicou Letícia Colin, que integra o elenco de Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo, que estreia no dia 4 de novembro.

Letícia Colin ainda comentou sobre seu novo estilo de vida pós-separação, onde adotou uma nova moda que virou tendência. "Estou muito dentro dessa onda de moda circular. Acho muito interessante. A cada vez mais, isso se torna uma tendência. Tenho andado com menos algumas roupas, mas não sei se isso tem a ver com minha separação", disse ela.

