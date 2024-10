Globo define quem viverá Raquel e Maria de Fátima em "Vale Tudo"

O anúncio dos principais nomes de Vale Tudo serão feitos no Upfront 2025, que será realizado no próximo dia 16 de outubro - (crédito: Memória Globo)

O remake de Vale Tudo se tornou o centro das atenções da Globo, e é uma das maiores apostas da emissora para a celebração do seus 60 anos, em 2025. A emissora, inclusive, prepara o anúncio oficial das atrizes que interpretarão as protagonistas Raquel e Maria Fátima.



Segundo informações do portal Notícias da TV, na versão adaptada pela autora Manuela Dias, Taís Araújo dará vida a mãe sofredora que foi encarnada por Regina Duarte, em 1988. Bella Campos, por sua vez, interpretará a vilã aclamada por Gloria Pires, na trama original.

O anúncio dos principais nomes de Vale Tudo serão feitos no Upfront 2025, que será realizado no próximo dia 16 de outubro. O evento voltado para o mercado publicitário será responsável pelo anúncio do carro-chefe de novidades da Globo para a programação do ano que vem.

Todavia, o grande mistério por trás de quem viverá Odete Roitman, personagem interpretada por Beatriz Segall (1926-2018), continua em evidência. Fernanda Torres havia sido inicialmente cotada, mas em virtude do sucesso internacional alcançado pelo filme Ainda Estou Aqui, a possibilidade foi declinada, e outros nomes passaram a ser especulados para assumir o posto.

