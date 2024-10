Antonio Calloni revela como é a rotina de cuidados com o corpo aos 62 anos

"Nunca me preocupei exatamente com minha forma física ou com coisas que não tenham a ver com a essência e a saúde", explicou o artista. - (crédito: Reprodução/Instagram/@antonio_calloni)

O ator Antonio Calloni, conhecido por diversos trabalhos na Globo, recentemente viralizou nas redes sociais, e causou a surpresa dos seguidores de plantão, ao ter publicado uma foto em que surge apenas cueca.



Em entrevista ao jornal O Globo, o artista, de 62 anos, avaliou a grande repercussão causada pelas fotos, e descreveu sobre sua busca para manter o corpo em forma na terceira idade. "Foi uma brincadeira. Fiquei muito envaidecido, tive muitos elogios, mas não é algo que eu faça habitualmente", iniciou.

"Estou cuidando do meu corpo há muito tempo e, dependendo do personagem, posso engordar mais ou emagrecer. Mas estou comendo menos carne e tendo uma alimentação mais balanceada. Como de tudo, não tenho restrição nenhuma, só que com parcimônia", disse Antonio Calloni. "Também faço academia, é algo que realmente me faz bem. Tenho um corpo de 62 anos, uma cabeça de 62 anos e uma saúde de 62 anos. Então, está tudo dentro da normalidade. Só quero envelhecer bem", afirmou ele, que afirmou não se preocupar com a forma física.

"Com toda sinceridade, nunca tive problemas de autoestima. Sempre me vi como uma pessoa em processo em todos os sentidos: fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Então, a autoestima sempre foi boa porque sempre gostei do processo da vida. Nunca me preocupei exatamente com minha forma física ou com coisas que não tenham a ver com a essência e a saúde", explicou o artista.

