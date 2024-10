Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (6/10)

CRISES EXISTENCIAIS.

Data estelar: Sol e Saturno em quincunce.

Crises existenciais podem acontecer a qualquer momento, principalmente às pessoas que andam se projetando mentalmente ao futuro e não encontram saída digna para conseguirem construir uma ponte entre o passado, o presente e esse futuro projetado.

As crises existenciais promovem um estado dramático, no qual, apesar de as pessoas, do lado de fora, não entenderem as razões de isso acontecer, e temerem pela saúde mental do indivíduo em crise, ainda assim hão de ser tratadas, não como um estado patológico que deva ser sarado de imediato, mas como um período necessário pelo qual todo ser humano que anseia evoluir tem de passar.

Há, por isso, doenças e doenças, umas vêm para destruir, outras surgem como a acomodação necessária para absorver uma realidade diferente.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A voragem das emoções desencontradas e das atitudes rompantes cria um redemoinho no qual é fácil cair, porém, seria melhor você resistir a esse apelo, tomando distância para observar tudo com imparcialidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A desordem e os desentendimentos são temporários, procure tratar essas questões com paciência e presença de espírito, para evitar que detalhes sem verdadeira importância se convertam em dramas insondáveis. Melhor não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ciúme é uma toxina perigosa em todo e qualquer relacionamento, mas ainda às pessoas que o tratam como uma prova de amor. Amor seria se comportar para promover a liberdade e a independência, tudo o contrário do ciúme.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As certezas precisam ser passadas pelo crivo do bom senso, porque sobre essas se cometem inúmeros abusos e exageros que, depois, fica difícil de consertar, porque ninguém se atreve a assumir que cometeu um equívoco.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cuide para não transparecer o que ainda deveria ser mantido em segredo, porque este não é um momento propício para colocar todas as cartas sobre a mesa. É preciso saber se conter para não abrir o jogo. Melhor assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Administre com sabedoria seus bens, porque se você vai sofrer de ansiedade para não perder nada e continuar ganhando muito, a perda da saúde não valerá todo o esforço empenhado. Faça o possível para viver com leveza.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Não se trata de quem tem a razão, porque esse exercício é inútil, já que todas as pessoas, sempre e sem exceção, se convencem de estar do lado certo da história. Se trata de apaziguar os ânimos, dentro do possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Nem sempre as coisas saem do jeito esperado e desejado, e isso não há de ser tratado como se fosse o fim do mundo. Ora você ganha, ora seus adversários levam a melhor, a fortuna é oscilante e caprichosa. Só isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Algumas pessoas dão nos nervos sem, no entanto, serem elas más ou desprezíveis, isso acontece apenas porque em algum lugar de sua alma é sentida uma contrariedade provinda delas, e a incapacidade de lidar com isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em muitos casos, tomando distância de um altercado, dá para perceber que as pessoas falam a mesma coisa, porém, ainda assim discordam e se irritam mutuamente. Isso denota o vício da discórdia. Tome distância.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça do tempo um aliado, evite o quanto possível a ansiedade, porque essa sempre sopra previsões mentirosas, para que sua alma fique nervosa e pise no acelerador quando deveria apenas ficar esperando sua vez.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando a alma está irritada pressente o fim do mundo a qualquer momento. Porém, está comprovado pela experiência que o fim do mundo sempre se anuncia e nunca comparece ao compromisso. A vida segue eternamente.