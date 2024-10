Ex-BBB Rodrigão retoma treinos após remover órgãos: ‘Tempo recorde’

O ex-BBB Rodrigão celebrou seu retorno à academia após enfrentar um difícil período de internação nas últimas semanas. Vivendo nos Estados Unidos com sua esposa, Adriana Sant’Anna, o ex-participante do reality show foi diagnosticado com um tumor suprarrenal, o que o levou a passar por uma cirurgia de emergência para remover o rim esquerdo e o baço. Agora, em fase de recuperação, Rodrigão se mostrou otimista ao voltar aos treinos, mesmo que em ritmo reduzido. "Voltando para a academia", anunciou ele, visivelmente grato por retomar a rotina de exercícios.

O susto começou durante um treino, quando ele passou mal e acabou precisando de atendimento hospitalar urgente. Após duas semanas internado, Rodrigão foi liberado e compartilhou seu progresso nas redes sociais. "Estou na fase 2 da minha recuperação e já posso levantar uns cotonetes de 10 libras", brincou o ex-BBB, reconhecendo que, embora a jornada não tenha sido fácil, ele está extremamente feliz com os avanços conquistados.

Veja também: Ex-BBB Rodrigão revela que precisou retirar baço e rim esquerdo após descobrir tumor

Além da recuperação física, Rodrigão também usou sua experiência para compartilhar mensagens de fé e motivação. Ele aconselhou seus seguidores a acreditarem no processo de cura e a darem o seu máximo em cada etapa, ressaltando que esse momento difícil o ajudou a reforçar sua dependência de Deus. "É durante o processo que você vai ser curado", refletiu, com uma visão positiva diante dos desafios.

Pai de Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6, Rodrigão relembrou como foi difícil contar para os filhos sobre sua internação. Mesmo com a gravidade da situação, ele fez questão de ser honesto e explicar tudo, dizendo que os dois foram uma verdadeira fortaleza ao seu lado. "Eles estavam comigo no dia em que passei mal, contei 100% como foi", revelou, emocionado pela força e apoio de sua família durante o processo.