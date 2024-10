Zaac tentou acalmar a situação, pedindo para que não alimentassem essa ideia. No entanto, a possibilidade de Larissa retornar mexeu com o psicológico do grupinho. "Tudo pode acontecer", alertou o cantor, enquanto Babi continuava perplexa. O clima de desconfiança tomou conta do grupo, que passou a repensar suas estratégias e o jogo como um todo.

Veja também: Record TV se manifesta sobre coceira íntima de Raquel Brito em A Fazenda 16

Enquanto isso, no grupão, a eliminação da ex-BBB trouxe reflexões e até lágrimas. Gizelly Bicalho temeu estar sendo vista como vilã pelo público, e Sacha Bali sugeriu que todos reavaliassem suas posturas na casa. Suelen Gervásio aproveitou para criticar os embates que considera fracos, como a briga entre Caue Fantin e Zé Love, e advertiu que o foco precisa estar em uma estratégia mais sólida.

Gui Vieira também entrou na discussão, aconselhando os colegas a serem menos impulsivos. "Prepotência não dá para ter", afirmou Julia Simoura, pedindo uma autoavaliação coletiva. Flora, por sua vez, apontou que a autoconfiança excessiva pode ser prejudicial. O grupão, abalado, percebeu que as constantes brigas podem estar jogando contra suas chances no jogo.

O post A Fazenda 16: Gizelly chora com medo de cancelamento após eliminação de Larissa foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.