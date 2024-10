Mari Fernandez alcança sucesso com ‘Barzinho’ e estoura no streaming - (crédito: TMJBrazil)

O novo álbum Mari no Barzinho, projeto de sucesso da cantora Mari Fernandez, acaba de bater uma marca importante no streaming: o disco já contabilizou mais de 100 milhões de plays nas plataformas digitais. Se tornando um verdadeiro estouro!

O álbum é composto por dois EP’s de Mari Fernandez. Cada um dos EP’s foi gravado em locais diferentes: o primeiro no Rio de Janeiro e o segundo em Goiânia. Tal resultado comprova a importância da cantora no atual cenário da música nacional.

O intuito deste projeto foi resgatar a origem de Mari Fernandez e buscar uma proximidade com o seu público. Estar em um bar e presenciar a reação de seus fãs foi um resultado muito satisfatório para a cantora. Além disso, ela mostrou que é uma artista versátil, buscando juntar alguns gêneros musicais distintos, como o forró e o samba.

Uma das faixas de destaque de Mari no Barzinho é Página de Ex, que já mostrava uma performance bastante positiva nas plataformas digitais, incluindo o YouTube. O segundo volume deste projeto ao vivo, que foi gravado em Goiânia, já é mais orientado ao sertanejo e teve a presença do cantor Zé Felipe no single ‘Loco Loco’, que alcançou o topo do Spotify Brasil. Um sucesso.

No YouTube, o sucesso de Mari no Barzinho ficou por conta de Mordida e Carinho, que já ultrapassou a marca de 1,8 milhão de visualizações.

Em suas redes sociais, Mari Fernandez celebrou o sucesso de seu projeto e chamou seus fãs de “diferenciados”: “Que pancada, Brasil! Quando digo que meus fãs são diferenciados, vocês precisam acreditar. Fico muito feliz que o público se identificou com esse projeto lindo e feito com muito carinho. Eu senti no coração que precisava estar perto do povo e fazer algo que refletisse minha trajetória e minha essência. Fico muito feliz que a galera curtiu e se identificou com o álbum!”

Mari Fernandez, em plena juventude de seus 22 anos, já conquistou muito no mercado musical do Brasil. Além de se tornar uma das grandes vozes femininas da atualidade, ela conta com 12 milhões de ouvintes mensais em seu perfil oficial no Spotify. Só suas redes sociais impressionam pelo número de fãs que ela conquistou rapidamente: 10 milhões de seguidores.

Outro sucesso da artista, a label Mari Sem Fim, lotou estádios e grandes espaços, levando um público entre 70 e 120 mil pessoas, com shows que levaram mais de 5 horas de duração e uma sequência incrível de seus grandes sucessos.