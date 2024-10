Tudo o que se sabe sobre show de Post Malone no VillaMix

O VillaMix, conhecido por sua forte ligação com a música sertaneja, surpreendeu ao anunciar o cantor Post Malone como uma das atrações internacionais da edição de 2024. O show acontecerá no dia 21 de dezembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, e promete trazer uma mistura única de gêneros, incluindo pop, country e sertanejo.

Post Malone, que se apresentou no Brasil pela última vez em 2023 durante o festival The Town, retorna ao país com um show exclusivo para o VillaMix. O evento marcará a primeira edição do festival em cinco anos, após um longo hiato. A venda de ingressos terá início na próxima segunda-feira, 07 de outubro, a partir das 10h, no site oficial da Eventim.

O festival, tradicionalmente focado na música sertaneja, expandirá seu leque musical para incluir outros estilos, como pop e country. Post Malone, que recentemente lançou o álbum F-1 Trillion, se destaca por sua versatilidade musical, especialmente em seu flerte com o country, que vem ganhando espaço em sua carreira.

Post Malone é atração internacional confirmada no VillaMix 2024

O Villa Mix Festival anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira, 03, Post Malone como uma das atrações internacionais da edição de 2024, marcada para o dia 21 de dezembro na Neo Química Arena, em São Paulo. O cantor, reconhecido por ser o único artista a liderar a Billboard em três gêneros diferentes, tem demonstrado um crescimento notável no country e promete trazer um show exclusivo para o festival, que é tradicionalmente focado em música sertaneja.

O festival retorna após cinco anos de pausa e, segundo a organização, apresentará um line-up diversificado que inclui country, pop e sertanejo. As vendas gerais de ingressos começam no dia 7 de outubro, às 10h, pela Eventim, e os fãs podem adquirir os bilhetes em até 6x sem juros. Post Malone já se apresentou no Brasil diversas vezes, incluindo sua última aparição no festival The Town em setembro de 2023, onde fechou a programação com versões roqueiras de seus hits.

Os organizadores do Villa Mix Festival estão empolgados com a volta do evento e prometem mais atrações que serão anunciadas em breve, tornando essa edição verdadeiramente histórica. Com a abertura dos portões marcada para às 13h, a expectativa é alta para a performance de Post Malone, que já encantou o público brasileiro em suas visitas anteriores, incluindo sua estreia no Lollapalooza em 2019 e uma apresentação memorável no Rock in Rio 2022.