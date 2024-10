‘Despacito’ de Luis Fonsi com Daddy Yankee recebe importante reconhecimento

Há poucos dias, Luis Fonsi comemorou o início da segunda etapa de sua 25 Años Tour nos Estados Unidos, bem como as indicações para os prestigiados Latin Grammy e Billboard Latin Music Awards por seu mais recente álbum EL VIAJE.

A estas conquistas e reconhecimentos junta-se a notícia de que a RIAA (Recording Industry Association of America) confirmou que seu sucesso global Despacito (2017), com Daddy Yankee, foi 141x Platina, tornando-se a maior certificação de single latino na história do programa desde a sua criação.

“Despacito acendeu uma faísca nos fãs, alcançando os postos mais altos das paradas e streaming e alcançando milhões de pessoas em todos os idiomas e regiões do globo. Como a RIAA comemora o Mês da Herança Hispânica, reconhecemos a colaboração de Luis Fonsi com Daddy Yankee como a maior certificação latina em nosso programa, com 141x Platina. O impacto que esse single de sucesso causou na fusão de culturas por meio de letras cativantes e batidas contagiantes é uma prova do talento desses artistas incríveis e da parceria criativa com a Universal Music Group. Parabéns, pois ‘Despacito’ está subindo ainda mais alto“, disse Michele Ballantyne, Presidente e Diretora de Operações da RIAA.

“Ter a música latina com a maior certificação é incrível! Uma música que rompeu a barreira do idioma e se conectou com o mundo. Sou muito grato por isso“, afirmou Luis Fonsi.

O sucesso de Despacito ainda está muito presente, assim como o décimo primeiro álbum de estúdio EL VIAJE, que recentemente recebeu uma indicação ao Latin Grammy na categoria Melhor Álbum Vocal Pop.

“´Despacito´ foi a canção que iniciou o movimento de expansão global da música latina em todo o mundo e, sem dúvida, permanecerá na história da música como um momento-chave para nossa cultura latina”, celebrou Jesús López, Chairman/CEO da Universal Music Latin America & Iberian Peninsula

Vale lembrar que Despacito e todos os maiores sucessos e canções de EL VIAJE agora podem ser ouvidos ao vivo durante sua turnê internacional chamada 25 Años Tour, com a qual ele comemora mais de duas décadas de sua bem-sucedida carreira artística e com a qual ele vai percorrer os Estados Unidos entre setembro e outubro deste ano. Após esses shows, ele continuará na Argentina, Chile e República Dominicana.

Luis Fonsi lidera parada Latin Pop Airplay da Billboard

O astro latino Luis Fonsi retorna à primeira posição no ‘Latin Pop Airplay’ da Billboard, com seu hit Santa Marta ao lado de Carlos Vives.

A faixa tornou-se uma das canções preferidas do público graças à união das vozes dos dois artistas, ao seu som contagiante e ao seu emocionante vídeo que foi gravado na cidade que deu nome à canção nas primeiras horas da manhã.

Vale lembrar que Fonsi tem outra música no Top 20 desta lista, a balada romântica Roma com a artista italiana Laura Pausini.

Ambas as músicas fazem parte de El Viaje, décimo primeiro álbum de estúdio, lançado em 17 de maio de 2024, considerado um dos mais versáteis de sua carreira de sucesso, não apenas pela variedade de gêneros musicais que acompanham as 12 músicas, mas também pela interpretação de Fonsi.

Vale destacar que muitas dessas músicas incluídas fazem parte do repertório de sua já bem-sucedida 25 Años Tour que começou na Espanha em fevereiro e já percorreu Suíça, Romênia, Canadá e a partir de 13 de setembro continuará nas principais cidades do Estados Unidos, México, Argentina, Chile e Santo Domingo.

Neste ano, Luis Fonsi tem estado ocupado com a promoção de seu mais recente álbum e da comemoração de 25 anos de sua carreira artística.

Além da turnê, ele está entrando no mundo do cinema em dois importantes projetos, o primeiro é City of Dreams, filme que será lançado no dia 30 de agosto e no qual atuou como produtor executivo e intérprete do tema principal composto pela cantora e compositora norte-americana Linda Perry.

Confira: