Kylie Minogue anuncia turnê na América do Norte em 2025

Em 2025, a cantora Kylie Minogue levará Padam Padam e outros sucessos para a América do Norte, pela primeira vez em mais de uma década.

Vale destacar que as datas da Tension Tour no Reino Unido, Ásia e Austrália, já foram anunciadas e na última quinta-feira (3), ela finalmente anunciou as paradas na América do Norte. De março a maio, os fãs poderão ver Kylie em várias arenas nos Estados Unidos e Canadá.

“Estou muito animada para anunciar a TENSION TOUR 2025“, disse ela em um comunicado. “Mal posso esperar para compartilhar momentos lindos e selvagens com fãs em todo o mundo, celebrando a era Tension e muito mais! Foi uma jornada emocionante até agora e agora, prepare-se para o seu close porque eu estarei chamando Lights Camera Action…. e haverá muito Padaming!”

A turnê Tension começa em 29 de março de 2025 em Toronto, antes de seguir para Chicago, um show enorme no Madison Square Garden de Nova York e outras paradas em Atlanta, Miami, Phoenix e muito mais antes da conclusão da turnê em Los Angeles.

Segundo a People, mais datas serão anunciadas na Europa e América do Sul.

Vale lembrar que 2024 foi um grande ano para Kylie, que recentemente ganhou o Global Icon Award no BRITs e levou para casa um Grammy de melhor gravação de pop dance por Padam Padam. Ela também completou sua primeira residência em Las Vegas, com a presença da própria Janet Jackson.

O próximo álbum da cantora, Tension II, está previsto para 18 de outubro. O disco de 13 faixas também apresenta participações de The Blessed Madonna, Orville Peck, Diplo e Sia.

Kylie Minogue libera novo single ‘Lights Camera Action’

A cantora Kylie Minogue está de volta com seu novo single, Lights Camera Action.

A faixa é o primeiro single de seu aguardado álbum Tension II, que será lançado em 18 de outubro via Mushroom Music.

Produzido por Lewis Thompson e composto por Kylie, Thompson e Ina Wroldsen.

De acordo com a Billboard, a faixa serve como uma celebração ao glamour, com o videoclipe que a acompanha, dirigido por Sophie Muller e filmado em Budapeste, mostrando Kylie assumindo vários papéis icônicos, de uma estrela de cinema a uma fotógrafa.

O próximo álbum de Kylie, Tension II, está se preparando para ser uma sequência poderosa de seu álbum anterior, com colaborações com The Blessed Madonna, Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo e Sia.

O lançamento de Lights Camera Action prepara o cenário para a próxima era da estrela, com a Tension Tour começando em sua terra natal, a Austrália, em fevereiro de 2025. A turnê está prestes a ser a maior de Kylie desde a Aphrodite: Les Folies Tour de 2011.

Vale destacar que 2024 tem sido importante para ela, que ganhou o Global Icon Award no BRITs e um Grammy de Melhor Gravação de Pop Dance por Padam Padam. Ela também encerrou sua residência em Las Vegas e foi a atração principal do BST Hyde Park de Londres.