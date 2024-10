Normani relembra como se sentia por ser a única negra no Fifth Harmony - (crédito: TMJBrazil)

Após mais de seis anos da separação do Fifth Harmony, Normani conversou sobre suas experiências no grupo.

Na última quarta-feira (2), ela se juntou a Keke Palmer e Law Roach para o lançamento do livro How to Build a Fashion Icon: Notes on Confidence from the World’s Only Image Architect em Hollywood, nos Estados Unidos. Elas compartilharam suas experiências com o uso da moda como uma extensão de si mesmas.

De acordo com a People, Normani explicou que a moda era uma forma de ser “vocal” como uma mulher negra na indústria musical. “Eu senti que podia realmente depender e confiar na minha moda para falar por mim, o que foi realmente uma válvula de escape”, afirmou.

“Tudo terminou tão rápido em um nível muito alto“, disse Normani sobre a transição de um grupo para uma carreira solo. “Eu estava realmente grata por ter a oportunidade de fazer as coisas do meu jeito porque senti que por muito tempo me senti escondida.”

Ela continuou dizendo que muitas vezes sentia que tinha que “fazer o máximo para ser vista”.

“Eu era a única garota negra. Não quer dizer que as garotas não queriam estar lá por mim, mas não acho que elas soubessem como, porque minha experiência foi minha“, disse a cantora de 1:59.

Vale lembrar que Camila Cabello a parabenizou pelo lançamento de seu álbum, postando no Instagram: “lançar um projeto é vulnerável e difícil e você está fazendo isso lindamente! Parabéns pelo seu primeiro álbum e muitos outros por vir !!!!!!!!”

Elas finalmente se reuniram na Paris Fashion Week deste ano. Camila postou a foto em seu Instagram junto com outras da viagem, com a legenda “verdadeira garota de Miami em Paris”.

Sobre uma reunião do Fifth Harmony, Normani não descartou completamente a possibilidade: “Eu definitivamente vejo isso como uma possibilidade no futuro. Esse seria um momento especial, com certeza”, disse à Billboard.

Vale destacar que o grupo criado no programa The X Factor USA em 2012, se separou em 2018.

Normani finalmente decola e estreia “DOPAMINE”

A cantora pop Normani lançou seu tão aguardado álbum de estreia Dopamine, cinco anos após o seu debut como artista solo. O disco, uma compilação de 13 faixas inéditas, já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via RCA Records.

Dopamine inclui faixas como 1:59” ft. Gunna, conhecido pelo hit fukumean, Wild Side, com a participação da rapper Cardi B, Candy Paint e uma nova colaboração com Brandy, icônica artista conhecida pelo sucesso The Boy Is Mine.

A ex-integrante do grupo Fifth Harmony apesar de estar lançando seu primeiro álbum solo, já acumula números impressionantes, com mais de 12 milhões de ouvintes mensais e faixas que ultrapassam 1 bilhão de streams, como a canção Dancing With A Stranger, em parceria com Sam Smith.

Normani expressou que Dopamine é “uma representação de (sua) evolução” e “tudo (que ela tinha) passado para chegar a este momento”. A artista também tocou nas expectativas e na pressão com as quais lidou enquanto fazia o álbum, além de ter que lutar com ambos os pais com câncer.

Em uma entrevista à revista Elle, Normani disse que o título do álbum “representa os altos e os baixos que (ela) sofreu” e que ela queria um título que englobasse tudo o que ela sentia que passou em sua jornada para chegar a esse ponto em sua carreira.