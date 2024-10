Astro country Shaboozey revela como surgiu nome artístico

Na última quinta-feira (3), o cantor Shaboozey revelou as origens de seu nome artístico.

Collins Obinna Chibueze, filho de imigrantes nigerianos, o cantor de A Bar Song (Tipsy) relembrou a influência de seus anos de formação em sua trajetória profissional na última matéria de capa da Billboard.

“Pode ser um pouco confuso às vezes”, disse ele sobre crescer no interior, na Virgínia. “Ouvir seu nome [mal pronunciado] com frequência era sempre uma coisa; você sentia que tinha que tornar mais fácil para todos entenderem.”

Depois que seu treinador de futebol americano do ensino médio escreveu Chibueze errado, que significa “Deus é rei”, ele evoluiu de um apelido para seu nome artístico.

Shaboozey também se abriu sobre escolher o caminho do country em vez do hip-hop, embora desde então tenha sido considerado como criador de uma combinação dos dois.

“O rap que víamos na TV sempre foi glamourizado. Essa não era a realidade para todos“, explicou ele. “Não importa o quanto eu tentasse, eu não conseguia escrever música naquele mundo. Descobri que a música country pode ensinar às pessoas que as pequenas coisas da vida são onde está o valor. Só ter uma caminhonete funcionando na qual você pode levar sua garota para ir até um penhasco e assistir ao pôr do sol já é o suficiente.”

Segundo a People, ele também revelou que seu primeiro disco country, Wrangler, está indefinidamente arquivado porque “algo na minha cabeça me disse: ‘O mundo não está pronto para isso’“. O álbum, que foi criado em 2016, foi deixado de lado em favor de sua estreia oficial, Lady Wrangler, de 2018.

Vale lembrar que Shaboozey ficou mais conhecido com o lançamento de A Bar Song (Tipsy), que interpola o hit de 2004 de J-Kwon, Tipsy. O cantor country discutiu o processo de liberação da amostra, dizendo à Billboard que J-Kwon “estava ouvindo o disco por três semanas seguidas, não liberando porque achava que a música já estava lançada”.

Em maio, Shaboozey lançou seu terceiro álbum Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going. Em uma entrevista exclusiva com a People, o cantor falou sobre a razão que a música foi um sucesso.

“Todo mundo ouviu ‘Tipsy’. Acho que todo mundo. E todo mundo definitivamente vai ao bar. Ir ao bar e depois ficar bêbado, ficar bêbado e depois ir à balada — é fazer a mesma coisa”, ele disse sobre o original de J-Kwon. “A música transcende assim. É legal ver que todo mundo conhece essa música e todo mundo conhece essa, então há um pouco de semelhança aí que as pessoas gostam de beber e festejar.”

‘A Bar Song (Tipsy)’ de Shaboozey atinge a 12ª semana no topo da Billboard Hot 100

Na última segunda-feira (30), a música A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey registra a 12ª semana em primeiro lugar na Billboard Hot 100, sendo a liderança mais longa de 2024. Segundo a publicação, agora ele reinou por duas vezes mais tempo do que qualquer outro número 1 este ano. A faixa de Post Malone I Had Some Help, com Morgan Wallen, passou seis semanas no topo.

Vale lembrar que A Bar Song (Tipsy), que se tornou o primeiro número 1 da Hot 100 de Shaboozey em julho, também empata com o terceiro domínio mais longo desta década.

A faixa também promove a mais longa sequência de número 1 de 2024 na parada Hot Country Songs, adicionando a 16ª semana no primeiro lugar.