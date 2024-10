O que Bruno Mars comeu e bebeu em bar de SP

Bruno Mars aproveitou a noite paulistana na última quinta-feira (03) com muito estilo e autenticidade. Conhecido carinhosamente pelos brasileiros como “Bruninho”, o astro internacional fez questão de curtir a boemia de São Paulo, parando em um dos tradicionais bares da Vila Madalena para degustar pratos típicos e se integrar ao clima local.

O cantor escolheu o De Primeira, bar famoso da região, e não economizou no cardápio. Sob os cuidados do chef Gabriel Coelho, Bruno provou uma verdadeira seleção de petiscos brasileiros. Entre os destaques, estavam ostras com vinagrete de manga, torresmo, bolinhos variados — incluindo os de carne e mandioca —, coxinha com creme de milho, pastel e um sanduíche de frango frito.

Além de se deliciar com as iguarias, Bruno Mars ainda foi presenteado com uma garrafa de cachaça, cortesia do dono do bar. “Ele saiu dançando com a garrafa na cabeça”, relatou o chef nas redes sociais, encantado com o bom humor do artista. A visita de Bruno Mars ao bar rapidamente viralizou nas redes sociais, com vídeos e fotos compartilhados pelos funcionários e pelo próprio chef.

“Bruninho comeu bem demais, ele ‘amassou'”, brincou Gabriel Coelho, que também mostrou orgulho em ter recebido o astro em seu estabelecimento. Essa parada gastronômica antecedeu uma agenda intensa de shows no Brasil. Após se apresentar para um público de 4 mil pessoas no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na última terça-feira (1º), Bruno Mars dá início a uma maratona de 14 shows em grandes estádios.

Descubra como foi o show de Bruno Mars em São Paulo

Bruno Mars fez sua tão esperada estreia no Brasil na última terça-feira (1º), em um show realizado no Tokio Marine Hall, em São Paulo. O evento, que teve um caráter solidário, foi promovido para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, trazendo uma atmosfera de solidariedade e celebração à noite.

Com uma apresentação que durou pouco mais de uma hora, Bruno Mars encantou o público com uma seleção de seus maiores sucessos. A energia da plateia foi contagiante, acompanhando o cantor em cada faixa. O setlist incluiu hits como 24K Magic, Treasure, Versace on The Floor, e Just the Way You Are, além de um medley emocionante que apresentou canções como Grenade e Leave the Door Open.

Setlist do Show em São Paulo:

24K Magic Treasure Liquor Store Blue / Billionaire That’s What I Like / Please Me Versace on The Floor Marry You Runaway Baby Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / Leave the Door Open / Die With Smile When I Was Your Man Locked Out of Heaven Just the Way You Are

A turnê de Bruno Mars no Brasil continuará com shows em várias cidades. Os próximos destinos incluem São Paulo, onde se apresentará nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro; no Rio de Janeiro, nos dias 16, 19 e 20; em Brasília, nos dias 26 e 27; em Curitiba, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro; e, por fim, em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro.