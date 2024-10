Como foi a primeira vez de Shakira no Brasil

Shakira, ícone mundial da música latina, retorna ao Brasil em 2025 com dois shows aguardados em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a relação da cantora com o público brasileiro é antiga, marcada por uma série de apresentações que começaram muito antes do estrelato global. Sua primeira visita ao país aconteceu ainda nos anos 90, e foi muito diferente do que estamos acostumados a ver hoje.

Em 1996 e 1997, Shakira, com apenas 20 anos, realizou uma verdadeira maratona de shows em terras brasileiras. Naquela época, a cantora colombiana, ainda em ascensão, passou por cidades que raramente recebem grandes artistas internacionais, como Santo André, Taubaté e Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Ao todo, ela fez cerca de 40 apresentações em todo o Brasil, mostrando desde cedo seu talento e carisma únicos.

Uma das performances mais marcantes daquela época foi na extinta casa de shows Olympia, em São Paulo. O ingresso mais caro? Apenas R$ 50. Para quem estava em Minas Gerais, a oportunidade de assistir Shakira ao vivo foi ainda mais acessível: em Uberaba, os ingressos custavam simbólicos R$ 5. Essa proximidade com o público e o preço acessível tornaram a primeira passagem de Shakira pelo Brasil inesquecível para os fãs.

Desde então, Shakira nunca escondeu seu carinho pelo Brasil. Em entrevista à Folha de S. Paulo naquela época, a cantora declarou: “Estou em dívida com o Brasil. O público é especial, carinhoso demais, dá certeza e segurança ao artista que você talvez não tenha em todo lugar.” Sua conexão com os brasileiros era palpável desde o início, com a energia vibrante e acolhedora do público local.

Retorno de Shakira ao Brasil

Agora, mais de 25 anos após sua estreia em solo brasileiro, Shakira volta ao país como uma das maiores estrelas da música pop. Suas novas apresentações, marcadas para os dias 11 e 13 de fevereiro de 2025, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no Estádio do Morumbi, em São Paulo, prometem reviver a paixão e a conexão que começou lá atrás, nos anos 90.

Os ingressos para os shows serão vendidos a partir do dia 8 de outubro de 2024 para fãs cadastrados no site oficial da cantora, com pré-venda exclusiva para clientes Santander no dia 9. A venda geral começa no dia 11 de outubro, com preços que variam entre R$ 220 e R$ 980. A expectativa é alta, e o público brasileiro, mais uma vez, estará pronto para receber Shakira de braços abertos, celebrando uma relação que atravessa décadas.