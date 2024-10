Tudo o que se sabe sobre turnê do The Offspring no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs de punk rock já podem comemorar! O The Offspring, uma das bandas mais icônicas do gênero, está confirmado para uma turnê especial no Brasil em 2025. A notícia foi revelada através de um vídeo enigmático publicado pela produtora 30e no Instagram, dando início à especulação sobre o festival Punk Is Coming. Além do Offspring, o evento contará com outras grandes bandas do cenário punk e rock alternativo.

O anúncio pegou os fãs de surpresa, mas logo ficou claro que o Brasil seria parte fundamental da nova fase da banda. O vídeo, que traz a logo do The Offspring sobre uma bandeira brasileira, faz referência ao single Come To Brazil, lançado recentemente. A música, que já está disponível nas plataformas digitais, homenageia o público brasileiro, famoso pelo entusiasmo e pela relação calorosa com a banda.

A turnê do The Offspring no Brasil será realizada entre março e abril de 2025, com uma série de shows que promete ser histórica. Além dos californianos, bandas como Sublime, Rise Against, The Damned, Amyl & the Sniffers e The Warning também estarão no lineup, transformando o evento em um verdadeiro festival para os amantes do punk rock.

Os shows já têm datas marcadas em cinco cidades:

5 de março: Belo Horizonte (BeFly Hall), com Amyl & The Sniffers;

6 de março: Rio de Janeiro (Farmasi Arena), com Sublime e Rise Against;

8 de março: São Paulo (Allianz Parque), com Sublime, Rise Against, The Damned, Amyl & The Sniffers e The Warning;

9 de março: Curitiba (Pedreira Paulo Leminski), com o mesmo lineup de São Paulo;

11 de março: Porto Alegre (Pepsi On Stage), com The Warning.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 7 de outubro, ao meio-dia, no site da Eventim, com preços a partir de R$ 195. Os fãs que se cadastrarem no site do Punk Is Coming receberão atualizações exclusivas sobre o evento.

O retorno do The Offspring ao Brasil já era aguardado, especialmente após o lançamento do single Come to Brazil, que faz parte do novo álbum da banda, Supercharged, previsto para 11 de outubro. Este trabalho inclui ainda o single Make It All Right, já disponível nas plataformas de streaming.

The Offspring: saiba os detalhes sobre a inédita ‘Come To Brazil’

A banda The Offspring lançou a faixa Come To Brazil, produzida por Bob Rock (de trabalhos com Metallica, Mötley Crüe e Aerosmith) e que faz parte do novo trabalho de estúdio Supercharged. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Concord Music Group.

Sobre Come To Brazil, Dexter Holland explicou a inspiração para a faixa: “Toda vez que anunciamos algum show, recebemos comentários de nossos fãs brasileiros dizendo ‘venham para o Brasil!’, o que adoramos! O Brasil realmente se destaca. Tem entusiasmo, paixão e é um lugar incrível para tocar!”, celebra.

E enfatiza: “Espero que os fãs brasileiros façam dessa música a sua própria!”.

Come To Brazil começa com uma introdução icônica, com guitarras pesadas e termina com o famoso canto de futebol “Olé, Olé, Olé, Olé”, enquanto fala sobre como os fãs brasileiros não se cansam do The Offspring, destacando na letra: “Não importa quantas vezes viemos, porque eles querem que voltemos do mesmo jeito, e os voos são longos, mas eles não vão parar até que venhamos ao Brasil”.