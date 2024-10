De que forma Taylor Swift causou fim de relacionamento de Kesha

Taylor Swift, uma das maiores estrelas do pop mundial, foi, sem querer, o motivo por trás de um término inesperado no relacionamento de Kesha. Durante uma entrevista à revista Elle, a cantora revelou um episódio curioso de sua vida amorosa, onde uma festa de Taylor acabou gerando o fim de seu namoro.

Kesha, conhecida por hits como Tik Tok e Praying, contou que, na época, tinha a sensação de que seu namorado estava com ela pelos motivos errados. Desconfiada de que ele estivesse mais interessado em sua fama do que em quem ela realmente era, a cantora resolveu colocar essa teoria à prova. O plano? Testar a reação do namorado em relação a um convite muito cobiçado.

Ela convidou um amigo, e não o namorado, para acompanhá-la a uma festa organizada por Taylor Swift, uma oportunidade rara e disputada entre celebridades. O resultado foi imediato: no dia seguinte à festa, o rapaz foi até a casa de Kesha e terminou o relacionamento. “Eu tinha a sensação de que ele estava afim de mim pelos motivos errados”, explicou Kesha, sem revelar a identidade do ex-namorado.

Este momento já havia sido mencionado por Kesha em suas redes sociais, quando um fã perguntou sobre sua pior experiência em um relacionamento. Ela respondeu que o término foi causado pela rejeição do rapaz ao descobrir que não havia sido convidado para a festa de Taylor Swift.

Embora Taylor não tenha tido envolvimento direto na situação, a simples menção de seu evento foi o estopim para a separação. Kesha revelou a história com bom humor, mas o episódio evidencia como a fama pode, às vezes, interferir em relações pessoais de formas inesperadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kesha (@kesha)

Taylor Swift lança remix de ‘I Can Do It With a Broken Heart’

Taylor Swift surpreendeu os fãs ao lançar o remix de Dombresky da faixa I Can Do It With a Broken Heart. A cantora esteve no Video Music Awards, onde ganhou sete prêmios, a cerimônia aconteceu em Nova York.

Um dos prêmio foi o de Vídeo do Ano por Fortnight, uma faixa do The Tortured Poets Department com Post Malone. Isso eleva o total da carreira da cantora e compositora para 30 troféus, o que a permite empatar com Beyoncé como a maior vencedora na história do programa.

Segundo a Billboard, em seu discurso de agradecimento, ela mencionou o namorado, Travis Kelce, e encorajou os fãs a votarem. “Tudo o que esse homem toca se transforma em felicidade, diversão e magia“, disse ela sobre o jogador do Kansas City Chiefs.

Vale lembrar que o disco tem sido um sucesso, solidificando a presença de Taylor Swift nas paradas da Billboard. O álbum, que marca seu 14º #1, a empata com Jay-Z no maior número de álbuns no topo de um artista solo. Com apenas os Beatles à sua frente com 19 pódios.

A faixa I Can Do It With a Broken Heart, o segundo single do álbum, figurou na terceira posição na Billboard Hot 100, atingiu a posição número 5 na parada Billboard Global 200 e ficou entre os 10 primeiros na Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Reino Unido e Estados Unidos.