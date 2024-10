Bastidores de como Kesha quer revolucionar a indústria musical

Kesha está determinada a causar um impacto significativo na indústria da música. Em uma recente entrevista à revista Elle, a cantora revelou que está desenvolvendo um plano de dez anos para reformular completamente o setor, visando expor práticas abusivas e garantir que outros artistas não enfrentem os mesmos desafios que ela.

Sua luta pessoal contra o produtor Dr. Luke, marcada por anos de batalhas judiciais, a inspirou a criar mudanças duradouras. Após ter enfrentado graves acusações de abuso emocional e sexual durante sua colaboração com Dr. Luke, Kesha finalmente se desvinculou da gravadora Kemosabe Records em 2023, após o lançamento de seu quinto álbum, Gag Order.

Agora, com a criação de sua própria gravadora, a Kesha Records, a artista se compromete a proteger novos talentos de cláusulas contratuais prejudiciais que, segundo ela, têm sido uma prática comum na indústria.

“A indústria da música deveria estar com medo de mim. Estou prestes a fazer grandes mudanças e quero reformar isso pedaço por pedaço”, afirmou Kesha, enfatizando seu desejo de que seu legado seja garantir que outros artistas nunca passem pelo que ela passou.

A artista criticou a ideia de “propriedade em perpetuidade” sobre artistas e suas obras, afirmando que isso não deveria ser uma realidade para nenhum ser humano. “A velha guarda está caindo. O velho jeito de fazer as coisas em segredo está com os dias contados”, declarou.

Além de suas ambições administrativas, Kesha também tem se mostrado ousada em suas criações musicais. Ela apresentou uma versão atualizada de seu hit TiK ToK, modificando a letra para uma crítica ao rapper Diddy, que enfrenta acusações sérias atualmente. A nova letra, que exclui a referência a P. Diddy, mostra como a artista está disposta a se posicionar em questões relevantes, utilizando sua voz para abordar temas que importam.

Kesha conta que terminou namoro por causa de festa de Taylor Swift

Em uma nova entrevista para a revista ELLE, Kesha falou sobre sua vida amorosa e revelou que um ex-namorado recente terminou o relacionamento porque ela levou outra pessoa para uma das festas de Taylor Swift.

“Eu tinha a sensação de que ele estava nisso pelos motivos errados. Decidi testar essa teoria e levei um dos meus amigos em vez dele para a festa de Taylor Swift”, ela lembrou. “Ele veio no dia seguinte e terminou comigo.”

Segundo a People, Kesha não revelou o nome do ex-namorado em questão, mas ela foi recentemente ligada ao empresário Michael Gilvary. No ano passado, ela namorou o produtor de cinema Riccardo Maddalosso.

Em outra parte da entrevista, a artista falou sobre mergulhar no amor-próprio em vez de procurar um relacionamento no momento.

“Só vou entrar em um namoro novamente se alguém me tratar tão bem quanto eu me trato. Continuei ouvindo as pessoas dizerem: ‘Estou procurando o cara’. Continuei esperando que outra pessoa preenchesse esse espaço, e então eu mesma entrei nele.”, disse.

A estrela, que recentemente fundou sua própria gravadora independente a Kesha Records, então aconselhou outras pessoas a “serem todas essas coisas para si mesmas — seu próprio namorado, sugar daddy, marido rico, melhor amiga, líder de torcida.”

“Comecei a tirar férias, comprar seis dúzias de rosas e fazer compras na Saint Laurent. Sim, eu me levo para encontros realmente burgueses, como realmente celebrar o f— de mim mesma“, disse Kesha.

Tal comportamento levou ao seu último single, Joyride, lançado em 4 de julho para coincidir com o Dia da Independência após o fim de sua longa batalha legal com o produtor Lukasz “Dr. Luke” Gottwald.