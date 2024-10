O que Mariah Carey comentou sobre Chappell Roan

Em recente entrevista à Associated Press, Mariah Carey abordou as dificuldades enfrentadas por Chappell Roan, cantora conhecida pelo hit “Good Luck, Babe!”, em sua rápida ascensão à fama. Carey, que já passou por sua cota de desafios no mundo da música, ofereceu conselhos valiosos para a jovem artista, que recentemente revelou ter sido diagnosticada com depressão severa devido à pressão intensa de ser uma figura pública.

Embora Carey não tenha se dirigido especificamente a Roan, suas observações sobre a fama ressoaram com as lutas da artista. “Eu já passei pela minha cota de dramas. E não é divertido, porque você cresce pensando: ‘Eu quero ser famoso'”, comentou a lenda do pop. Ela ressaltou que, para ela, o foco sempre foi ser cantora e compositora, e não a busca pela fama em si.

Mariah refletiu sobre como a fama pode ser avassaladora, especialmente quando se sente que não é suficiente por si mesma. “Essa não é uma boa maneira de se sentir, sabe?”, disse Carey, enfatizando a importância de entrar na indústria musical por amor ao talento, e não apenas pelo desejo de se associar a celebridades. “Se a motivação é ser famosa e andar com pessoas famosas, provavelmente não é a melhor ideia”, alertou.

Chappell Roan, que recentemente cancelou dois grandes shows para priorizar sua saúde mental, tem lidado com o lado negativo da fama, que inclui críticas e assédio. Em suas declarações, ela pediu aos fãs que respeitem seus limites e deixem de lado comportamentos invasivos, destacando que a fama pode ser comparada a um “ex-marido abusivo”, devido às expectativas e pressões que surgem com a notoriedade.

A história por trás de ‘Hero’ de Mariah Carey

Em uma recente entrevista à Vanity Fair, Mariah Carey revelou detalhes curiosos sobre a criação de um de seus maiores sucessos, Hero. Lançada em 1993 como parte do álbum Music Box, a canção se tornou um hino para milhões de fãs ao redor do mundo, mas sua origem foi surpreendentemente espontânea, como compartilhou a cantora e compositora.

Durante o bate-papo, Mariah explicou que a inspiração para Hero surgiu enquanto estava em estúdio, num dia em que representantes da Sony Pictures a visitaram para discutir o filme Hero, estrelado por Dustin Hoffman. O filme, que conta a história de um homem que salva várias pessoas, acabou servindo de gatilho para a criação da música.

“Eu estava no estúdio e as pessoas da Sony Pictures começaram a me contar sobre o filme Hero. Saí da sala para ir ao banheiro e, quando voltei, a ideia simplesmente veio a mim”, relembrou Mariah. Ela então começou a cantar a frase “A hero comes along” (“Um herói surge”) assim que retornou ao estúdio.

Mariah dividiu a ideia com Walter Afanasieff, seu parceiro musical na época, e juntos começaram a trabalhar na faixa. A cantora relembrou que o processo foi rápido e quase mágico. “Foi algo bem rápido”, disse ela, sobre como a canção tomou forma.