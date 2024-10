6 livros infantis para dar de presente no Dia das Crianças

No Dia das Crianças, escolher um presente que seja divertido e educativo pode fazer toda a diferença. “Datas como essa são uma oportunidade para incentivar o interesse pela leitura nas crianças, mostrando que livros também podem ser tão legais como jogos e outros itens materiais”, destaca Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura.

Pensando nisso, confira, abaixo, seis livros infantis para presentear e ajudar a desenvolver o hábito da leitura desde cedo!

1. Como educar seu cãozinho

“Como educar seu cãozinho” traz dicas práticas e divertidas para ensinar os pets com carinho (Imagem: Divulgação | Editora Mauricio de Sousa e Caramelo)

A obra de Alexandre Rossi e Mauricio de Sousa mostra como as crianças podem educar seus animais de estimação com amor e técnicas eficazes. Permeado por ilustrações da Turma da Mônica e com linguagem simples, o livro explica como estabelecer regras claras, ensiná-las com gentileza e recompensar o pet pelos comportamentos corretos.

2. Crendices e superstições

“Crendices e superstições” celebra as tradições do sertão do Ceará com personagens de massinha (Imagem: Divulgação | Editora Formato)

O terceiro livro da coleção “O folclore do Mestre André”, de Marcelo Xavier, é repleto de episódios vividos por João Boa-Sorte e seus amigos, que vivem no sertão do Ceará. Inteiramente ilustrada com figuras de massinha de modelar, a obra celebra manifestações, crendices e superstições do sertanejo cearense.

3. O menino que descobriu as palavras

Em “O menino que descobriu as palavras”, um menino se encanta com as palavras e suas infinitas possibilidades (Imagem: Divulgação | Editora Ática)

Ao explorar livros e histórias, um menino descobre o poder das palavras para expressar emoções, transmitir ideias e criar conexões com os outros. Ele se maravilha com a forma como as palavras podem pintar imagens vívidas na mente das pessoas e despertar uma infinidade de sensações. A obra de Cineas Santos e Archanjo é uma jornada emocionante pelo poder da imaginação e das conexões humanas.

4. Um mistério para você

“Um mistério para você” envolve o leitor em uma aventura de descobertas e desafios literários (Imagem: Divulgação | Editora Leiturinha)

Marcada por momentos de investigação, a obra de Shirley Souza acompanha as personagens Alice, Valentina e Bruno em um trabalho de escola baseado em um desafio literário. A experiência envolve o leitor a ponto de torná-lo parte do grupo, fazendo com que a missão de responder os desafios literários também seja dele!

5. Leitor desconfiado

“Leitor desconfiado” reflete sobre a relação entre mãe e filho por meio de histórias noturnas (Imagem: Divulgação | Editora Leiturinha)

A obra de Índigo narra a história de uma mãe que lê histórias todas as noites para o seu filho antes dele dormir, mas na correria do dia a dia, ela acaba trocando algumas palavras e informações durante a leitura. Tudo isso, claro, com a justificativa de que o pequeno deve se tornar um leitor desconfiado. O livro traz uma reflexão sobre a relação entre mãe e filho, mediada pela literatura.

6. Portas

“Portas” mostra como as relações familiares podem ser um suporte em tempos difíceis (Imagem: Divulgação | Editora Leiturinha)

O livro de Tino Freitas explora a importância das relações de afeto dentro de casa por meio da história de Hugo, um menino que está aprendendo a lidar com os seus sentimentos. Chateado com acontecimentos na escola, ele decide fechar a porta de seu quarto e se afastar das outras pessoas de casa. Aos poucos, o menino percebe que fechar a porta foi necessário naquele momento, mas que os pais e a irmã estarão sempre abertos para ampará-lo nas situações difíceis.

Por Victória Gorski