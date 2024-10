Bruno Mars: de onde veio o nome artístico do cantor

Bruno Mars está no Brasil para uma turnê que contará com 14 shows em várias cidades do país. No entanto, algo que ainda desperta a curiosidade de muitos fãs é a origem do nome artístico do cantor. Nascido como Peter Gene Hernandez, o músico havaiano adotou o apelido de “Bruno” por influência de seu pai, que o achava parecido com o famoso lutador norte-americano Bruno Sammartino.

“Acho que eu era um bebê corpulento, então meu pai começou a me chamar assim”, contou o cantor em uma entrevista em 2010. Já o “Mars”, que em inglês significa Marte, veio por uma razão mais inusitada. Bruno revelou que escolheu o sobrenome artístico como uma brincadeira, aproveitando os elogios que recebia de mulheres que o diziam ser “de outro mundo”.

“Eu senti que meu nome ainda não tinha um toque especial, então pensei: ‘Acho que sou de Marte'”, explicou o cantor, dando origem ao nome que hoje é reconhecido mundialmente.

Bruno Mars, nascido em Honolulu, no Havaí, em uma família musical, carrega influências artísticas desde a infância. Seu pai, Pete Hernandez, era percussionista, enquanto sua mãe, Bernadette San Pedro Bayot, era cantora. Essa bagagem familiar certamente moldou o talento que ele viria a expressar nos palcos ao redor do mundo.

O que Bruno Mars comeu e bebeu em bar de SP

Bruno Mars aproveitou a noite paulistana na última quinta-feira (03) com muito estilo e autenticidade. Conhecido carinhosamente pelos brasileiros como “Bruninho”, o astro internacional fez questão de curtir a boemia de São Paulo, parando em um dos tradicionais bares da Vila Madalena para degustar pratos típicos e se integrar ao clima local.

O cantor escolheu o De Primeira, bar famoso da região, e não economizou no cardápio. Sob os cuidados do chef Gabriel Coelho, Bruno provou uma verdadeira seleção de petiscos brasileiros. Entre os destaques, estavam ostras com vinagrete de manga, torresmo, bolinhos variados — incluindo os de carne e mandioca —, coxinha com creme de milho, pastel e um sanduíche de frango frito.

Além de se deliciar com as iguarias, Bruno Mars ainda foi presenteado com uma garrafa de cachaça, cortesia do dono do bar. “Ele saiu dançando com a garrafa na cabeça”, relatou o chef nas redes sociais, encantado com o bom humor do artista. A visita de Bruno Mars ao bar rapidamente viralizou nas redes sociais, com vídeos e fotos compartilhados pelos funcionários e pelo próprio chef.

“Bruninho comeu bem demais, ele ‘amassou’”, brincou Gabriel Coelho, que também mostrou orgulho em ter recebido o astro em seu estabelecimento. Essa parada gastronômica antecedeu uma agenda intensa de shows no Brasil. Após se apresentar para um público de 4 mil pessoas no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na última terça-feira (1º), Bruno Mars dá início a uma maratona de 14 shows em grandes estádios.