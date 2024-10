Tudo sobre o processo que RBD tinha contra ex-empresário

Os integrantes do icônico grupo mexicano RBD celebraram uma importante conquista ao anunciar o fim de um longo processo judicial contra seu ex-empresário, Guilherme Rosas. A data não poderia ser mais simbólica, pois coincide com o Dia Mundial do RBD, e os artistas aproveitaram a ocasião para compartilhar uma mensagem de vitória em suas redes sociais.

Na nota, escrita por Maite Perroni, Christian Chavez e Christopher Uckermann, o grupo expressou sua alegria e alívio com o desfecho do caso, afirmando: “Hoje, no Dia Mundial do RBD, não há forma melhor de celebrar do que fazendo justiça. Finalmente, depois de um ano, este assunto foi concluído. A verdade está do nosso lado.”

O processo envolveu alegações de que a empresa 6H, sob a administração de Guilherme Rosas, cobrava do RBD a quantia de US$ 10.072.811,00 (aproximadamente R$ 54.970.000), referente à gestão da turnê de apresentações ao vivo em países como Estados Unidos, México, Brasil e Colômbia.

Entretanto, após uma auditoria detalhada e a apresentação de queixas tanto em tribunal federal quanto junto ao Comissário de Trabalho da Califórnia, a 6H concordou em aceitar um acordo final de US$ 4.723.591,00 (cerca de R$ 25.780.000). Essa quantia representa uma redução de mais de US$ 5 milhões em relação ao valor originalmente exigido por Rosas.

Em uma declaração anterior, em maio, o RBD havia anunciado a contratação de uma auditoria fiscal para investigar o desvio de US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões) da turnê “Soy Rebelde Tour”, evidenciando a seriedade das alegações.

Ao final da mensagem, os artistas deixaram um importante recado para os jovens no mundo da música: “Este é um lembrete para que os jovens artistas tenham coragem de se defender e exigir respeito. Nesta indústria, é vital lutar pelos seus direitos. Estamos muito satisfeitos com o resultado de nossa ação e continuaremos defendendo a justiça e o respeito no mundo artístico.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RBD (@rbd_musica)

Christopher Uckermann, do RBD, confirma retorno do grupo ao Brasil

Christopher Uckermann, em uma entrevista recente à MTV, animou os fãs do RBD ao mencionar que o grupo pode voltar ao Brasil para uma nova turnê em 2025 ou 2026. Ele falou sobre os desafios enfrentados durante a “Soy Rebelde Tour”, destacando que a intenção inicial era ampliar a turnê, mas que dificuldades relacionadas a parcerias e questões financeiras dificultaram essa expansão.

“Nossa intenção original era seguir com a tour e estendê-la muito mais. Infelizmente, existem pessoas na indústria que priorizam o lucro em detrimento do bem-estar do grupo. As coisas não saíram como planejado, mas esperamos que haja uma nova turnê. O futuro depende de como as questões do passado se desenrolam”, desabafou Christopher Uckermann.

O cantor também manifestou incertezas sobre o que está por vir, mencionando um grande processo ligado a uma fraude na turnê, que pode demorar para ser resolvido. “Sendo honesto, eu realmente não sei o que vai acontecer com o RBD no futuro”, comentou ele.