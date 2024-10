Musa inspiradora: quem é a ex-namorada de Bruno Mars?

Bruno Mars surpreendeu o público durante um show em São Paulo neste final de semana ao anunciar que está solteiro e “facinho”, confirmando o término de seu relacionamento de 13 anos com Jessica Caban. A separação já vinha sendo especulada por portais internacionais, com o jornal britânico The Sun afirmando em janeiro que o casal estaria “em ruínas” e que passou as festividades de Natal e Ano Novo separados.

Natural de Nova York, Jessica Caban começou sua carreira de modelo em 2002, aos 20 anos, após ser descoberta em uma busca internacional e estrear em uma campanha da marca de roupas Sweetface, de Jennifer Lopez. Em 2008, Jessica ganhou destaque ao vencer a primeira temporada do reality show Model Latina, o que lhe rendeu um contrato com a Q Management, além de um prêmio em dinheiro e uma foto na revista Latina.

Além de seu trabalho como modelo, Caban também atuou. Em 2016, integrou o elenco da série de comédia Jane The Virgin, onde interpretou Sonia. No mesmo ano, lançou uma linha de moda de praia, com peças inspiradas em personagens do musical Amor, Sublime Amor, de 1961.

Bruno e Jessica se conheceram em 2011 em um restaurante em Nova York, onde o cantor ficou encantado ao vê-la conversando animadamente com amigos. Eles começaram a namorar à distância e, eventualmente, Jessica se mudou para Los Angeles para ficar mais perto de Bruno. Apesar de várias idas e vindas, o casal nunca anunciou oficialmente um término durante os 13 anos juntos.

Jessica foi uma grande fonte de inspiração para as baladas românticas de Bruno, que, em entrevistas, já revelou que canções como “When I Was Your Man” evocam memórias de momentos difíceis do relacionamento. Ele descreveu o ato de cantar essa música como um processo emocional intenso, afirmando que reviver essas memórias é como “sangrar” e que os sentimentos são muito próximos de sua realidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Mars (@brunomars)

Bruno Mars: de onde veio o nome artístico do cantor

Bruno Mars está no Brasil para uma turnê que contará com 14 shows em várias cidades do país. No entanto, algo que ainda desperta a curiosidade de muitos fãs é a origem do nome artístico do cantor. Nascido como Peter Gene Hernandez, o músico havaiano adotou o apelido de “Bruno” por influência de seu pai, que o achava parecido com o famoso lutador norte-americano Bruno Sammartino.

“Acho que eu era um bebê corpulento, então meu pai começou a me chamar assim”, contou o cantor em uma entrevista em 2010. Já o “Mars”, que em inglês significa Marte, veio por uma razão mais inusitada. Bruno revelou que escolheu o sobrenome artístico como uma brincadeira, aproveitando os elogios que recebia de mulheres que o diziam ser “de outro mundo”.

“Eu senti que meu nome ainda não tinha um toque especial, então pensei: ‘Acho que sou de Marte’”, explicou o cantor, dando origem ao nome que hoje é reconhecido mundialmente.

Bruno Mars, nascido em Honolulu, no Havaí, em uma família musical, carrega influências artísticas desde a infância. Seu pai, Pete Hernandez, era percussionista, enquanto sua mãe, Bernadette San Pedro Bayot, era cantora. Essa bagagem familiar certamente moldou o talento que ele viria a expressar nos palcos ao redor do mundo.