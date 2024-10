Bruno Mars celebra aniversário no Brasil com camisa do país e bolo inspirado em meme

Bruno Mars compartilhou foto em que aparece segurando bolo de aniversário nas cores do Brasil, com camiseta da seleção brasileira - (crédito: Reprodução/Instagram/@brunomars)





Nesta terça-feira, 8 de outubro, Bruno Mars está comemorando seus 39 anos de vida em grande estilo no Brasil. O cantor, que se encontra no país para uma série de shows, decidiu celebrar a data de uma forma bem brasileira, que encantou seus fãs.

Em suas redes sociais, Bruno surpreendeu a todos ao compartilhar uma foto onde aparece segurando um bolo de aniversário nas cores do Brasil, acompanhado de sua icônica camiseta "amarelinha" da seleção brasileira. O bolo também trazia a famosa imagem de Bruno que se tornou um meme durante sua visita ao Brasil em 2023, quando se apresentou no festival The Town.

Na legenda da postagem, Bruno interagiu com seus fãs brasileiros, perguntando: "Ei, Brasil, o que realmente vamos fazer esta noite?" A mensagem gerou uma onda de carinho e interação nos comentários, onde os fãs brasileiros não economizaram nos elogios, nas brincadeiras e nas felicitações ao artista.

Bruno Mars (Foto: Reprodução/Instagram/@brunomars)

A celebração de Bruno Mars é um reflexo do seu carinho pelo Brasil e da conexão especial que ele tem com seus fãs. Com um toque de humor e um visual típico do país, o cantor certamente deixou sua marca nesta data especial, criando memórias inesquecíveis tanto para ele quanto para os admiradores que o acompanham.

