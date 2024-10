Foto publicada por Neymar com erro de edição - (crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr)





Nesta terça-feira (8), Neymar compartilhou um álbum de fotos em suas redes sociais, revelando momentos de descontração sob o sol escaldante da Arábia Saudita, acompanhado pela família e amigos. No entanto, o que deveria ser um simples registro de férias rapidamente se tornou motivo de comentários e risadas nas redes sociais devido a um erro de Photoshop inusitado.

Em uma das imagens, os internautas notaram uma mão que parecia flutuar estranhamente sobre a barriga de Paula Akkari, uma das amigas do jogador. A situação não passou despercebida, e os fãs do craque se divertiram com o detalhe, ironizando a qualidade da edição. "Pera aí, tem uma mão ali na barriga dela ou eu tô vendo coisa?", questionou um seguidor, enquanto outro brincou: "Parece que o editor vai ser demitido, não é mesmo?".

Diante da repercussão viral, Paula resolveu esclarecer a situação, respondendo a um dos comentários que se perguntava sobre a "aparição" da mão. Com bom humor, ela disse: "Minha própria mão, alguma coisa que a fotógrafa fez na edição, sei lá".

Amiga de Neymar explica erro de Photoshop em foto publicada pelo jogador (Foto: Reprodução/Instagram)

