O que Sabrina Carpenter disse sobre influência de Taylor Swift

Sabrina Carpenter, a estrela por trás do sucesso “Espresso”, compartilhou suas impressões sobre a influência de Taylor Swift durante sua participação na “The Eras Tour”. Em uma entrevista ao programa “CBS This Morning”, a cantora destacou a presença marcante de Taylor, que ela descreveu como “composta, graciosa e generosa”.

“Ao vê-la entrar em uma sala, é muito fácil perceber sua essência. Ela tem uma energia que é inconfundível”, afirmou Sabrina, ressaltando o privilégio que teve ao acompanhar a diva pop em sua turnê.

Além de admirar a artista, Sabrina revelou que Taylor tem sido uma fonte de apoio em sua carreira, oferecendo conselhos sobre como lidar com a fama. “Eu não diria que é algo verbal, mas ela é uma grande apoiadora e conhece quem eu sou como pessoa, e isso é muito significativo para mim”, completou.

Sabrina foi a responsável por abrir os shows de Taylor Swift no Brasil, em novembro de 2023, e agora está em sua própria turnê, a “Short n’ Sweet Tour”, promovendo seu novo álbum de estúdio.

Sabrina Carpenter volta ao primeiro lugar da Billboard 200

O álbum Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter voltou ao topo da parada Billboard 200, marcando sua quarta semana não consecutiva no topo da lista. Foram vendidas 100 mil unidades de álbum equivalentes nos Estados Unidos na semana que terminou em 3 de outubro, de acordo com a Luminate.

De acordo com a Billboard, Short n’ Sweet estreou em primeiro lugar na parada de 7 de setembro, passou suas três primeiras semanas em primeiro lugar e então se afastou por duas semanas.

Vale lembrar que a parada Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos com base no consumo multimétrico medido em unidades de álbum equivalentes, compilado pela Luminate.

Vale destacar que atualmente, a cantora está em turnê pelos Estados Unidos.

Na última terça-feira (1), a cantora Sabrina Carpenter celebrou os ingressos esgotados de seus shows da Short n’ Sweet Tour.

“2 noites esgotadas no Madison Square Garden e no Barclays Center. Noites que não esquecerei enquanto viver!!! Sonho com isso desde que eu era tão pequena!! Obrigada a cada um de vocês por aparecerem e cantarem tão alto quanto vocês fizeram. Eu te amo, Nova York”, compartilhou em seu Instagram.

Todos os ingressos para a turnê nos Estados Unidos se esgotaram com antecedência, ainda em julho.

“E de repente vocês esgotaram toda a turnê Short N’ Sweet. Muito obrigado a todos!!! Mal posso esperar para te ver na estrada”, escreveu na época.