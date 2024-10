Por que Demi Lovato considerou a aposentadoria

Demi Lovato revelou em uma recente entrevista que cogitou se aposentar da indústria do entretenimento. A cantora e atriz, que iniciou sua carreira aos seis anos em Barney e Seus Amigos, compartilhou que estava em um momento de incerteza antes de assumir a direção do documentário Estrela Mirim. O projeto foi lançado em setembro de 2024 e trouxe uma nova perspectiva sobre sua trajetória profissional.

Durante uma conversa no podcast Podcrushed, Demi contou que estava questionando seu futuro na música e na atuação. “Eu me perguntava se ainda queria continuar com isso”, disse a artista. O documentário, no entanto, trouxe à tona um sentimento de realização. “Trabalhar em Estrela Mirim foi extremamente terapêutico. Percebi que não preciso de sucesso para me sentir completa, eu preciso ser feliz”, explicou.

Demi ressaltou que o projeto a ajudou a reconectar com sua paixão pela música. “Eu não quero continuar por obrigação, mas porque amo o que faço. Esse filme me ajudou a redescobrir o amor pela música”, acrescentou. Como parte desse processo de autodescoberta, Lovato lançou a música “You’ll Be Okay, Kid”, onde expressa seus sentimentos sobre o caminho até aqui.

Estrela Mirim explora as dificuldades e os desafios enfrentados por artistas que começaram suas carreiras muito jovens. Além de Lovato, o documentário conta com depoimentos de outras celebridades, como Drew Barrymore, Raven Symoné e JoJo Siwa, compartilhando suas próprias experiências. O filme está disponível gratuitamente no Disney+.

Para Demi, essa fase marca uma renovação de sua carreira, com um foco maior em fazer o que a deixa feliz, sem a pressão de manter o sucesso a qualquer custo. “O importante é que a música me faz feliz, e é por isso que eu quero continuar”, finalizou.

Demi Lovato fala sobre seu tratamento para transtorno alimentar

Demi Lovato e Penn Badgley conversaram no recente episódio do Podcrushed, com a cantora e atriz se abrindo sobre seus tratamentos contínuos para transtornos alimentares.

Sentada em frente ao ator de You, Demi deu uma atualização sobre como está atualmente cuidando de sua imagem corporal e saúde mental.

“Tenho uma equipe de tratamento com a qual trabalho que me ajuda a permanecer em recuperação, e estou em recuperação de bulimia há cinco, quase seis anos”, disse ela. “Estou tentando aprender a aceitar o corpo em vez de positividade corporal, porque a positividade corporal parece, ‘Eu não consigo nem chegar a isso ainda.’ Tenho uma nutricionista e uma terapeuta especializada em transtornos alimentares.”

“A principal coisa em que estou trabalhando é apenas a aceitação do corpo, e olhar no espelho e pensar, ‘Este corpo é forte… Este corpo salvou minha vida e lutou pela minha vida quando tive uma overdose. Este corpo é um milagre.’”, afirmou.

Vale destacar que eles cantaram juntos a faixa de 2021 Anyone, do álbum Dancing With the Devil. O vídeo foi postado no Instagram do Podcrushed.

Demi se abriu sobre se sentir mais confortável equilibrando masculinidade com feminilidade no que diz respeito à sua apresentação de gênero. “Eu me assumi como não binária [em 2021]. Eu realmente me livrei daquela imagem daquela estrela pop hiperfeminina que eu fui por tantos anos. Cortei todo o meu cabelo e foi realmente libertador para mim.”

“Eu me sinto masculina e feminina,” Lovato continuou. “Eu tenho ambas as energias em mim. Naquele ponto da minha vida, eu realmente evitei a energia feminina em mim, e agora sou capaz de abraçar ambas.”