Saiba o que Iza disse sobre sete anos do lançamento de ‘Pesadão’

A cantora Iza celebrou o aniversário de sete anos de seu hit “Pesadão” em uma emocionante publicação nas redes sociais. Grávida de nove meses, a artista, de 34 anos, relembrou o impacto que a música teve em sua carreira, marcando também a participação especial de Marcelo Falcão na canção.

Lançada em 2017, “Pesadão” rapidamente se tornou um dos maiores sucessos de Iza, acumulando mais de 140 milhões de reproduções no Spotify. Recentemente, a cantora entoou a faixa durante sua apresentação no Rock in Rio 2024, onde subiu ao palco com toda a energia, mesmo estando na reta final de sua primeira gravidez.

“Há 7 anos as portas se abriram com o clipe de ‘Pesadão’. Obrigada por fortalecerem o meu bonde, talismãs! Eu amo vocês!”, escreveu a artista em suas redes, mostrando gratidão aos fãs que a acompanham ao longo da trajetória.

Mesmo com o foco no final de sua gestação, Iza também anunciou que voltará a dublar Nala no filme “Mufasa: O Rei Leão”, da Disney, papel que tem um significado especial, pois inspirou o nome de sua filha. Além disso, a cantora se prepara para subir ao palco do Criança Esperança 2024, marcado para 9 de outubro, em mais uma performance que promete emocionar o público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Sam Smith se une a IZA na inédita versão de ‘Lay Me Down’

Sam Smith se uniu a estrela brasileira IZA na inédita versão de Lay Me Down, faixa que é parte integrante do álbum de estreia do artista, intitulado In The Lonely Hour. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Capitol Records.

Após suas várias aparições em festivais no Brasil neste verão e celebrando uma década desde o lançamento de seu álbum de estreia, Sam dedica essa colaboração notável de Lay Me Down, com a indicada ao Grammy Latino e poderosa artista IZA, aos seus fãs brasileiros, que ele carinhosamente chama de Sailors.

Ao falar sobre a colaboração, Sam Smith disse: “Meus fãs brasileiros são alguns dos mais apaixonados, e sempre foi uma alegria visitá-los e me apresentar para eles. Fico inspirado com a força e a paixão que IZA trouxe ao longo de sua trajetória e como ela dá voz à sua comunidade. É especial colaborar com alguém que assistiu minha primeira apresentação no Brasil e começou sua carreira cantando minhas músicas no YouTube”.

“É muito especial ver uma ação como essa acontecer para celebrar os 10 anos de ‘In The Lonely Hour’. É uma demonstração poderosa de como a música tem o poder global de conectar as pessoas de maneiras tão diversas. Estou muito emocionada!”, disse IZA.

Lançado em 2014, In The Lonely Hour foi a estreia de Sam Smith na indústria musical e o primeiro de muitos marcos incríveis e sucessos globais que Sam alcançaria ao longo de sua notável carreira. O álbum vencedor do Grammy Awards, agora certificado como Multi-Platina pela RIAA (6 vezes), tornou-se o disco de estreia mais vendido da década.

O disco inclui o sucesso Stay with Me, I’m Not the Only One, Lay Me Down e as faixas Money on My Mind e Like I Can.