O posicionamento de Simone Mendes sobre volta de dupla com Simaria

As esperanças de um retorno da famosa dupla sertaneja Simone & Simaria foram frustradas. Em resposta a rumores sobre uma possível volta em 2025, a assessoria de Simone Mendes confirmou que a cantora seguirá sua carreira solo. “Simone segue em carreira solo, inclusive grava novo DVD em novembro, em Manaus”, informou a equipe à redação do gshow.

Recentemente, as irmãs se reencontraram em um momento familiar durante a comemoração do aniversário de nove anos de Pawel, filho mais novo de Simaria. A festa, realizada no dia 29 de setembro, reuniu os filhos das cantoras, Zaya e Henry, com os primos Pawel e Giovanna, além do irmão Caio Mendes e da mãe, Mara Mendes, em cliques que ressaltaram a união familiar.

Antes desse encontro, em julho, Simaria fez uma participação surpresa no show de Simone em Goiânia, marcando a primeira vez que as cantoras se apresentaram juntas publicamente desde o anúncio do fim da parceria em agosto de 2022. Na ocasião, a dupla comunicou oficialmente sua separação, um desfecho que foi recebido com tristeza por muitos fãs.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam, oficialmente, que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo”, dizia a nota publicada nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes vai gravar novo DVD em Manaus

A cantora Simone Mendes, anunciou que irá gravar no dia 16 de novembro, na Arena da Amazônia em Manaus (AM), seu novo novo DVD.

Vale lembrar que o projeto mais recente dela é o Cantando Sua História, lançado pela Universal Music.

Vale destacar que Simone Mendes acaba de ser indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com seu trabalho Cintilante.

Simone Mendes, que possui 10,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais ouvidas do Brasil, tem vivido uma excelente fase em sua carreira artística. Ela irá se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio, ao lado de grandes estrelas do sertanejo, como Chitãozinho & Xororó, Ana Castela e Luan Santana.

Simone Mendes comentou sobre saúde mental e comparou a rotina pesada da carreira com uma prisão, durante entrevista na Expoclaudio em Minas Gerais.

“Vivemos numa prisão sem grades. A nossa cadeia é o quarto e o camarim. Eu falo que a minha produtora é a minha carcereira. Ela me tranca dentro do quarto [de hotel]. Você não pode circular no hotel, se não tira o encanto das pessoas. Depois vou para o camburão, que vai me levar para o lugar do show. Depois, volto para o camburão e para a prisão. No palco, vejo a multidão e me alegro um pouco, que é quando eu tomo o banho de sol“, disse, em conversa com o canal Conceito Sertanejo, do YouTube.