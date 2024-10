Qual a setlist da turnê do Iron Maiden, ‘The Future Past Tour’

A icônica banda de heavy metal Iron Maiden está de volta aos palcos com sua nova turnê, intitulada “The Future Past Tour”. O primeiro show aconteceu em San Diego, nos Estados Unidos, onde os fãs puderam presenciar uma apresentação repleta de clássicos da banda, além de faixas do mais recente álbum, “Senjutsu”.

A turnê, que se estende pela América do Norte até novembro, promete emocionar os fãs com uma setlist memorável. A turnê também passará pelo Brasil, com dois shows marcados para os dias 6 e 7 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos para essas apresentações já estão esgotados, evidenciando a enorme expectativa dos fãs brasileiros para ver a banda ao vivo.

Setlist de ‘The Future Past Tour’:

Caught Somewhere in Time Stranger in a Strange Land The Writing on the Wall Days of Future Past The Time Machine The Prisoner Death of the Celts Can I Play With Madness Heaven Can Wait Alexander The Great Fear of the Dark Iron Maiden Hell on Earth The Trooper Wasted Years

Iron Maiden anuncia turnê mundial para comemorar 50 anos

A banda Iron Maiden anunciou nesta quinta-feira, 19, a turnê mundial “Run For Your Lives” para celebrar o 50º aniversário da banda. Formada por Steve Harris no final de 1975, a icônica banda de heavy metal, conhecida por clássicos como Number of the Beast, sairá em turnê em 2025 e 2026, realizando 27 apresentações ao total pela Europa.

Conforme informado pela banda, os fãs podem esperar um repertório especial que abrange os nove álbuns de estúdio, desde “Iron Maiden” (1980) até “Fear of the Dark” (1992). Esse período inclui hits como Run to the Hills, The Trooper, Can I Play With Madness e Bring Your Daughter… to the Slaughter. Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden, comentou: “O ano que vem será muito especial para o Iron Maiden e vamos proporcionar aos nossos fãs uma experiência ao vivo única na vida.”

Ele acrescentou: “Esta é uma turnê que vai colocar um sorriso no seu rosto e uma alegria na sua garganta. Se você já nos viu antes, então prepare-se para levar essa experiência a um nível totalmente novo.” E completou: “Se você nunca nos viu antes, então o que diabos você estava esperando? Agora é sua chance de descobrir o que você estava perdendo! O Iron Maiden definitivamente vai te pegar!”