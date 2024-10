Quem é o ídolo do K-pop é investigado por suposto crime de estupro?

Moon Taeil, que ficou conhecido por ter sido integrante do grupo de K-pop NCT, está sendo investigado pela polícia sob suspeita de estupro qualificado.

De acordo com as investigações, segundo informações divulgadas na última segunda-feira (7), o ídolo sul-coreano é alvo de acusações por supostas agressões sexuais a uma mulher embriagada, no crime que teria ocorrido em junho deste ano, com mais dois homens.

Taeil, inclusive, foi interrogado pela polícia na delegacia de Bangbae, em Seul, e transferido para a Promotoria Distrital Central de Seul no dia 12 de agosto. Os outros dois acusados, por sua vez, não foram identificados como figuras públicas.

No dia 28 de agosto, a SM Entertainment, agência responsável pelo NCT, anunciou o desligamento de Taeil do grupo. "Reconhecemos a seriedade do problema e decidimos que Taeil não pode mais continuar as atividades da equipe", disse a gravadora. "Discutimos esse assunto com Taeil e foi decidido que ele deixará o grupo", pontuou a empresa.

Mas afinal, quem é Taeil, ex-NCT?

Taeil começou sua carreira em 2015, como trainee da boyband sul-coreana, e no ano seguinte foi oficializado como como um dos integrantes do Neo Culture Technology. O grupo possui mais de duas dúzias de membros divididos em várias subunidades, incluindo NCT 127, NCT Dream e NCT Wish.

O artista, hoje aos 30 anos, trabalhava no NCT 127. Além do grupo, ele possuía um projeto solo, com colaborações em trilhas sonoras de programas coreanos. Nas redes sociais, Taeil acumulava mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, e chegou a privar a conta, em virtude dos ataques sofridos pelo caso policial.

