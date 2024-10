O que Emily Armstrong falou sobre entrada no Linkin Park

Emily Armstrong, vocalista da banda Dead Sara, assumiu um dos maiores desafios de sua carreira ao se juntar ao Linkin Park, ocupando a vaga deixada pelo saudoso Chester Bennington. A entrada da cantora foi oficializada em setembro e, desde então, Armstrong tem demonstrado profunda admiração por Bennington e uma sensibilidade ao lidar com o peso dessa responsabilidade.

Em entrevista à Apple Music, Emily revelou que o processo de se tornar integrante do Linkin Park foi algo que levou tempo para ser assimilado. “Eu definitivamente não queria chegar e já agir como a cantora da banda”, disse ela. Armstrong explicou que preferiu adotar uma abordagem cuidadosa, pensando primeiro como fã da banda: “O que é bom para essa banda? Qual seria o tipo de voz ou energia ideal?”.

Essa postura ajudou a cantora a se sentir mais confiante em seu papel, ao perceber que sua participação poderia fazer sentido e ser bem recebida pelos fãs.

Uma das maiores influências de Emily é justamente o álbum de estreia da banda, Hybrid Theory (2000), que foi um marco na sua formação como artista, embora na época ela nem atuasse como vocalista. “Quando ouvi One Step Closer pela primeira vez, pensei ‘eu posso fazer isso’”, relatou. Para ela, ser parte do Linkin Park agora é uma forma de homenagear Chester, e seu desejo é que ele “ficasse orgulhoso” de seu trabalho.

O que Emily Armstrong disse sobre Chester

Armstrong também falou sobre a pressão de ocupar o lugar de Bennington, especialmente diante das expectativas dos fãs. Em entrevista à Billboard, ela destacou as diferenças entre suas vozes e como quer manter sua autenticidade, ao mesmo tempo em que respeita o legado de Chester.

“A voz de Chester é diferente da minha, mas eu quero que minha voz mostre o que sinto quando ouço as músicas cantadas por ele, porque os fãs amam esse sentimento”, afirmou.

Mike Shinoda, cofundador do Linkin Park, também falou sobre a nova formação da banda e a importância de Emily trazer sua própria identidade. Durante uma entrevista à rádio KROQ, ele mencionou que Chester provavelmente aprovaria a ideia de uma vocalista feminina à frente do grupo, afirmando: “Acho que a melhor coisa que Emily pode fazer é ser ela mesma”.

O Linkin Park, agora com Emily Armstrong nos vocais, já está preparando o lançamento de seu novo álbum, From Zero, previsto para 15 de novembro. O álbum será seguido por uma extensa turnê, incluindo shows no Allianz Parque, em São Paulo, com a primeira data já esgotada, o que levou à abertura de um show extra no dia 16 de novembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LINKIN PARK (@linkinpark)