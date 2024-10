Tudo o que se sabe sobre o novo EP do aespa

O aespa anunciou o lançamento de seu novo EP, intitulado “SYNK: Parallel Line”, programado para chegar às plataformas de streaming nesta quarta-feira, 09 de outubro. O projeto inclui quatro faixas solo, uma de cada integrante do grupo, todas já apresentadas durante a turnê mundial “SYNK: Parallel Line”, que se estenderá até 2025.

Entre as músicas, destaca-se “Up”, co-escrita por Karina, mostrando o envolvimento criativo da artista no processo. Além dela, o EP traz as faixas “Dopamine” de Giselle, “Spark” de Winter e “Bored!” de NingNing. Cada uma das músicas explora as singularidades vocais e estilos de cada membro do grupo.

O lançamento deste EP prepara o terreno para o próximo grande projeto do aespa, o álbum “Whiplash”, com previsão de lançamento ainda em outubro. O novo álbum chega após o bem-sucedido “Armageddon”, o primeiro de estúdio do grupo, lançado em maio, e que foi impulsionado pelo hit “Supernova”.

K-pop: aespa anuncia datas da turnê mundial em 2025

O grupo feminino de K-pop aespa anunciou datas adicionais para sua turnê aespa LIVE TOUR – SYNK: PARALLEL LINE de 2024-2025.

Após o lançamento em junho com dois shows em Seul, Coreia do Sul, e depois no Japão, Cingapura, Hong Kong, Taiwan, Indonésia e Austrália em julho e agosto, KARINA, GISELLE, WINTER e NINGNING seguirão para a América do Norte, México e Europa no início de 2025.

De acordo com um comunicado anunciando os shows, com as novas paradas adicionadas, a turnê de um ano incluirá um total de 41 apresentações em 29 cidades.

Segundo a Billboard, os ingressos para as datas nos Estados Unidos e Canadá estarão disponíveis primeiro por meio de uma pré-venda no Weverse, seguida por uma venda geral começando em 4 de outubro às 15h. Os ingressos para o show na Cidade do México estarão à venda para o público em geral no dia 9 de outubro.

Vale destacar que o anúncio das datas para a turnê mundial do grupo em apoio ao álbum de estúdio de estreia, Armageddon – The 1st Album, veio uma semana depois que o aespa se juntou a Grimes para um remix espacial de seu single de sucesso “Supernova” no EP de seis faixas iScreaM Vol. 33: Supernova / Armageddon Remixes.

A SM Entertainment anunciou que Karina, membro do grupo aespa, não participaria do show de Fukuoka, no Japão. Vale lembrar que ela já não havia participado do show de Osaka em julho. A cantora tranquilizou os fãs ao postar uma mensagem no aplicativo Weverse.