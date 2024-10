Detalhes sobre o sétimo mini álbum do TXT

A boy band de K-pop TOMORROW X TOGETHER (TXT) está prestes a lançar seu sétimo mini-álbum, intitulado “The Star Chapter: SANCTUARY”, com estreia marcada para o dia 04 de novembro. Este novo projeto chega sete meses após o mini-álbum anterior, “minisode 3: TOMORROW”, e promete marcar uma nova fase na trajetória do grupo.

De acordo com um comunicado oficial, “The Star Chapter” introduzirá uma nova etapa na narrativa visual do TXT, consolidando o grupo como contadores de histórias no universo do K-pop.

A expectativa foi aumentada com um vídeo promocional de 20 segundos, lançado no dia 6 de outubro, que apresenta uma animação impressionante: o logotipo do minisódio 3, em chamas, transforma-se em um diamante celestial flutuando pelo espaço, culminando com três estrelas cintilantes que se reúnem acima do nome da banda e do título do álbum.

Este álbum segue a linha de conceitos elaborados que o TXT já estabeleceu com seus trabalhos anteriores, incluindo “The Dream Chapter” (2019), “The Chaos Chapter” (2021) e “The Name Chapter” (2023). O grupo, que continua a explorar e expandir sua narrativa única, promete uma experiência sonora e visual ainda mais imersiva.

Além disso, os integrantes do TXT têm se destacado em outros projetos, como a criação do hino “Open Always Wins”, parte da trilha sonora da mais recente série Galaxy da Samsung, com letras escritas pelos próprios membros.

O grupo também está promovendo seu primeiro show de realidade virtual, “HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT”, que oferece uma experiência única para os fãs e que está em turnê pelas cidades dos Estados Unidos até o dia 13 de outubro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL (@txt_bighit)

Tomorrow x Together anuncia lançamento de novo álbum em novembro

A Big Hit Music anunciou que o grupo Tomorrow X Together lançará o novo álbum no dia 4 de novembro com o sétimo EP.

O EP The Star Chapter: Sanctuary será o primeiro de sua quarta série, que segue “capítulos” de sonho, caos e nome.

Segundo o Korea Herald, o mini álbum vem cerca de sete meses desde que a banda lançou o EP anterior “minisode 3: Tomorrow”, que vendeu mais de um milhão de cópias no dia do lançamento e ficou nas paradas musicais na Coreia. O sexto EP estreou na Billboard 200 em 3º lugar e permaneceu na parada principal de álbuns por mais três semanas antes de reentrar na 111ª posição em junho.

Vale lembrar que o grupo se apresentou em Taipei no último fim de semana, encerrando sua turnê internacional de um mês. A turnê foi realizada em 17 cidades, incluindo 28 shows no total. No mês que vem, fará shows em Seul e Osaka, no Japão.