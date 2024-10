O ex-BBB Lucas Buda, que ganhou notoriedade ao participar da 24ª edição do Big Brother Brasil, revelou em recente entrevista que recusou um convite para integrar o elenco de A Fazenda 16. O ex-professor da rede pública do Rio de Janeiro afirmou que o valor oferecido pela produção do reality rural era de R$ 70 mil, uma quantia expressiva para muitos. No entanto, Buda justificou a recusa de forma categórica: "Foi por causa do mestrado", disse ele, destacando seu foco nos estudos.

Durante sua participação no podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão, Lucas deixou claro que o motivo de sua negativa não tinha relação com sua ex-mulher, Camila Moura, que também está no elenco de A Fazenda. Ao ser questionado sobre um possível desconforto em estar no mesmo programa que Camila, ele foi direto: "Se tivesse que estar lá e ter embate, não teria problema, a questão não era essa." Para o ex-BBB, sua prioridade no momento é concluir seu mestrado, uma decisão que demonstrou seu comprometimento com o futuro acadêmico, mesmo diante de uma tentadora proposta financeira.

"Eu avaliei se a grana valia a pena abrir mão do mestrado que estou terminando de fazer em uma faculdade federal. Fiz concurso público pra entrar lá e esse era o sonho da minha vida. Fora isso, tenho projetos aqui fora e não valeu a pena pra mim. Na fase de vida que estou, não vale a pena", disse Buda.

Ainda sobre a proposta para entrar em A Fazenda 16, Lucas contou que foi convidado para integrar o paiol. Ou seja, caso aceitasse, ele só entraria no reality, de fato, se o público o apoiasse nas votações.

O post Ex-BBB Lucas Buda recusou cachê de R$ 70 mil para participar de A Fazenda 16; motivo é revelado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.