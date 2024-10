Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, é diagnosticada com tumor raro e maligno

Esposa de Rodrigo Faro foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, que foi descoberto em sua coxa esquerda - (crédito: Reprodução/Instagram/@veraviel)





Nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, revelou aos seguidores nas redes sociais, que foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, que foi descoberto em sua coxa esquerda.

"Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos, e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha!", declarou ela.

Na publicação, ela explicou que na sexta (11), já passará por uma cirurgia para remover o tumor e, posteriormente, dará início ao tratamento. "Amanhã, dia 11 de outubro, farei uma cirurgia para retirá-lo e, depois, seguiremos com o tratamento junto a uma equipe médica incrível e muito abençoada", acrescentou Vera.

"Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura! Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem", finalizou.





O que é o Sarcoma Sinovial?

O Sarcoma Sinovial é um tipo raro de câncer que se origina nos tecidos moles do corpo, frequentemente nas articulações ou nas áreas ao redor delas, como os tendões e as bursas. É mais comum em jovens adultos, mas pode ocorrer em qualquer idade.

O prognóstico do Sarcoma Sinovial pode variar dependendo de fatores como o tamanho do tumor, se ele se espalhou para outros locais e a resposta ao tratamento. O acompanhamento regular é essencial após o tratamento, já que a recidiva é possível.

