O que se sabe sobre shows do Coldplay no Brasil em 2025

Os fãs do Coldplay já podem se preparar: a banda britânica teria confirmado que estará de volta ao Brasil no final de 2025, com apresentações entre novembro e dezembro. Essa nova passagem pelo país promete repetir o sucesso de 2023, quando a banda realizou 11 shows, marcando a maior turnê internacional no Brasil naquele ano.

Além do retorno confirmado, há uma expectativa de que o Coldplay possa participar da abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada em Belém, Pará. O convite para o evento foi feito pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, em junho do ano passado, e reforçado pelo presidente Lula durante um encontro com o vocalista Chris Martin.

No entanto, até o momento, a presença da banda no evento ainda não foi oficialmente confirmada. Além de sucessos conhecidos, como “Viva la Vida” e “Fix You”, os shows de 2025 trarão novidades. Recentemente, a banda lançou seu mais novo álbum, Moon Music, e algumas das canções do projeto devem fazer parte do repertório.

O Coldplay, que se destaca por promover ações sustentáveis em suas turnês, também é liderado por Chris Martin, curador da Global Citizen, uma organização que trabalha para reduzir a pobreza global e conscientizar sobre as mudanças climáticas.

José Norberto Flesch, conhecido por antecipar datas de grandes shows internacionais no Brasil, revelou em seu canal no YouTube que a banda já acertou sua vinda para o período de novembro e dezembro. Ainda que mais detalhes não tenham sido divulgados, a expectativa é grande.

Tudo sobre a versão deluxe de ‘Moon Music’ do Coldplay

O Coldplay teve uma semana agitada com o lançamento de seu 10º álbum, Moon Music. Para promover o novo trabalho, a banda britânica, liderada por Chris Martin, fez uma aparição no canal de compras QVC e, no dia seguinte, foi um dos convidados musicais do Saturday Night Live.

Para os fãs que desejam mais do que o álbum original, a banda lançou a Full Moon Edition, uma edição deluxe de Moon Music, que inclui faixas bônus e três novas músicas: “The Karate Kid”, “Angelsong” e “A Wave”, esta última representada por um emoji de mão acenando.

A nova versão também apresenta alternativas e gravações ao vivo, como “Feels Like I’m Falling In Love”, registrada durante a turnê global Music Of The Spheres, e “We Pray – Be Our Guest”, que incentiva os ouvintes a fazerem suas próprias interpretações vocais, removendo o verso de Little Simz.

Moon Music conta com colaborações de grandes nomes, como o renomado produtor Max Martin, o astro nigeriano Burna Boy, o músico eletrônico Jon Hopkins e o icônico Brian Eno, que já havia trabalhado com a banda no aclamado Viva la Vida or Death and All His Friends (2008). Este novo álbum serve como um complemento ao Music Of The Spheres de 2021, que alcançou o 4º lugar na Billboard 200.

Em meio à promoção de Moon Music, Chris Martin reiterou sua visão de que a banda deve limitar-se a 12 álbuns de estúdio. Em entrevista, ele compartilhou que a criação desses projetos é intensa e desafiadora, destacando a importância de manter um alto padrão de qualidade. Ele comparou essa abordagem à obra limitada de artistas como os Beatles e Bob Marley, o que, segundo ele, eleva o controle de qualidade nas produções.

Além disso, o Coldplay anunciou uma nova etapa de sua turnê no Reino Unido, que incluirá 10 shows esgotados no Estádio de Wembley, em Londres, e em Hull. Essa série de apresentações, que será a única na Europa em 2025, também contará com doações ao Music Venues Trust para apoiar a cena musical local.