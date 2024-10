MC Cabelinho lança trecho de música inédita com desabafo

Mais de um ano depois, o fim do relacionamento entre MC Cabelinho e Bella Campos voltou a ser assunto nas redes sociais ao longo desta sexta-feira (11). Isso porque, o cantor divulgou o trecho de uma música, que além do título, foi apontado como indireta à atriz da Globo.

Nas redes sociais, o artista trouxe um vídeo da música intitulada Nossa Bela História, e nos versos, enfatiza as consequências de aprender com os próprios erros, e como a atitude lhe proporcionou dores e arrependimento.

"Aprendi com a dor, aprendi com a dor, e a falta que cê me fez, a falta que cê deixou um dia. Eu não quis te deixar, precisei me afastar, no fundo eu quero ser feliz também, quero ver ela feliz também. Ando sobrecarregado, mais um copo, outro cigarro, tô tentando esquecer nossos momentos, cê do meu lado, ainda não sei porquê você se foi, culpe nós dois, talvez a gente tenha se precipitado", afirma trecho da canção.

Em tempo, o fim do namoro entre MC Cabelinho e Bella Campos foi anunciado em agosto de 2023, após especulações e revelações da influenciadora digital Duda Mehdef que teria ficado com o funkeiro em Belo Horizonte, no fim de semana anterior ao término. À época, em pronunciamento, a artista global esclareceu seus motivos e deixou subentendido de que houve a infidelidade por parte dele.

