Jardim Botânico, São Sebastião e Paranoá recebem louvação infantil

Fuá do Seu Estrelo, Patrimônio Cultural e Imaterial do Distrito Federal - (crédito: Webert da Cruz/Divulgação)

O Dia das Crianças chegou e o Festival Casa de Fita oferece uma programação super especial e gratuita para a meninada, neste sábado (12/10) e domingo (13/10), no Jardim Botânico de Brasília. Paranoá e São Sebastião também terão atividades, nos dias 17 e 18 de outubro.

Criado pelo Fuá do Seu Estrelo, Patrimônio Cultural e Imaterial do Distrito Federal, o festival chega à terceira edição este ano. O objetivo da iniciativa é fortalecer o vínculo da primeira infância com as culturas populares, proporcionando uma experiência de arte educação, fundada sobre o entrelaçamento da aprendizagem, natureza e cultura.

As programações deste fim de semana são no Jardim Botânico, a partir das 9h. Neste sábado (12/10), apresentam-se Coletivo Entre Vazios; Camerata Caipira (GO); Bumba meu Boi de Seu Teodoro; Ventoinha de Canudo; e Pé de Cerrado. No dia seguinte, Mamulengo Fuzuê; Palhaço Mandioca Frita; contação de histórias tradicionais com Álvaro Tukano (AM), Hellen Kariri-kairú e Pirõ-Duhió Luana Tukano; Tapetes Contadores de Histórias (RJ); e Orquestrinha Alada ficam a cargo da diversão do público.

Em São Sebastião, o Cine Circo do Trevo faz uma apresentação na Associação Ludocriarte, na quinta-feira (17/10), às 18h30. No dia seguinte, o Mamulengo sem Fronteiras encanta a criançada no Ilê Axé Oyá Bagan, localizado no Núcleo Rural Tamanduá, no Paranoá, às 15h.

O encerramento do festival será em 19 de outubro, no Centro Tradicional de Invenção Cultural (813 Sul), às 18h, com roda de conversa com o tema 'O Universo Brincante'. Participam a escritora, agricultora familiar e idealizadora e coordenadora do Ponto de Cultura Graos de Luz e Grio (Lençóis-BA), Lílian Pacheco; e a artista, diretora de arte, capoeirista e sambadeira de roda indígena Lua Kixelô Cavalcante.

A coordenadora-geral e também idealizadora do projeto, Maria Isabela Aquino, sustenta que as crianças passam a viver histórias carregadas de sentimentos na medida em que se relacionam com a cultura popular. "As tradições populares, assim, tornam-se um grande depósito de sonhos. Esse é um dos primeiros movimentos que fazem com que nós amemos nosso lugar de origem, criando um vínculo que será levado pelo resto da vida a partir da infância", diz a coordenadora.

Programação

Jardim Botânico de Brasília

9h - Coletivo Entre Vazios (DF)

10h - Camerata Caipira (GO)

11h - Bumba meu Boi de Seu Teodoro (DF)

15h - Ventoinha de Canudos (DF)

16h - Pé de Cerrado (DF)

Jardim Botânico de Brasília

9h - Mamulengo Fuzuê (DF)

10h - Palhaço Mandioca Frita (DF)

11h - Álvaro Tukano (AM), Hellen Kariri-kairú e Pirõ-Duhió Luana Tukano

15h - Tapetes Contadores de Histórias (RJ/Peru)

16h - Orquestrinha Alada (DF)

São Sebastião — Associação Ludocriarte

18h30 - Cine Circo do Trevo (DF)

Paranoá — Ilê Axé Oyá Bagan

15h - Mamulengo sem Fronteiras (DF)

Centro Tradicional de Invenção Cultural — 813 Sul

18h - Lua Kixelô Cavalcante (DF) e Lílian Pacheco (BA)

Palhaça Ananica Patusca (foto: Divulgação)

Bangolê Festivalzinho

Em comemoração ao Dia das Crianças, o estacionamento da Feira Permanente de Sobradinho II receberá uma programação recheada de diversão e alegria, com a segunda edição do Bangolê Festivalzinho, trazendo diversas atrações circenses, atividades recreativas, como pintura de rosto e brinquedos infláveis. Tudo de graça!

Inicialmente, o projeto teve a primeira edição em Sobradinho I. "Durante as ações que fizemos em algumas escolas públicas de Sobradinho II, vimos que aquela região não recebia tantos projetos culturais, não tem nada lá voltado para a primeira infância também. A gente se comprometeu a fazer esta segunda edição lá, para atender essa comunidade com o máximo de ações gratuitas possível. E, o que não for gratuito, será mais acessível", comenta Janaína Montalvão, produtora cultural e coordenadora de produção do Bangolê Festivalzinho.

Serviço

Neste sábado (12/10), a partir das 10h, no estacionamento da Feira Permanente de SobradinhoII. Entrada e atividades gratuitas. Redessociais: @bangole.festivalzinho