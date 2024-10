SBT iria dispensar Regina Volpato, diz colunista

A saída de Regina Volpato do SBT continua gerando especulações e o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu o motivo por trás da decisão da apresentadora. Tudo indica que a famosa teria decidido se antecipar à não renovação de seu contrato e pediu para deixar o programa antes que o assunto se tornasse público!

Segundo amigos da coluna, a veterana teria tomado a decisão logo após a saída de Ariel Jacobowitz, diretor do “Chega Mais”, programa que ela apresentava ao lado de Michelle Barros e Paulo Mathias. A intenção por trás da escolha teria sido abandonar o barco antes que a não renovação do seu contrato viesse à tona.

A atitude, no entanto, parece não ter sido bem recebida pelos executivos da emissora, incluindo Daniela Beyruti, filha do saudoso Silvio Santos. O movimento repentino da apresentadora teria desagradado a direção. A surpresa com sua saída afetou até algumas marcas que anunciavam no programa, que recuaram na renovação.

Inclusive, a escolha de Fabiana Karla para assumir o matinal seria uma forma de segurar os anunciantes. Isso porque a atriz tem um bom apelo com o público, prova disso é que o programa Bake Off Brasil, sob o seu comando, teve a melhor estreia desde 2021.

Vale destacar ainda que o mesmo não pode ser dito da ex-apresentadora do SBT. Informações de bastidores apontam que a falta de renovação do contrato estaria ligada à baixa audiência da atração. Além disso, a suposta dificuldade em conectar com o público-alvo da emissora também teria sido um empecilho.

Quem estaria passando pela mesma situação é o apresentador Paulo Mathias, fontes do jornalista dão conta que ele provavelmente não terá seu contrato renovado pelos mesmos motivos de Volpato. “Chega Mais” é um projeto que não tem emplacado, a emissora da Anhanguera não trabalha mais com contratos longos, sendo assim a maioria termina em dezembro.

Ainda sem um novo destino confirmado, a apresentadora deixou uma marca no programa, mas agora segue em busca de novos desafios. Resta saber qual será o próximo passo de Regina Volpato após sua segunda passagem pela emissora do eterno Silvio Santos.