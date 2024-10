Bruno Mars: por que fãs do cantor se chamam Hooligans?

Os fãs de Bruno Mars, carinhosamente conhecidos como “Hooligans”, possuem um forte laço com o artista que vai além de suas músicas. O nome do fandom é uma homenagem ao primeiro álbum de estúdio do cantor, Doo-Wops & Hooligans, lançado em 2010. Este disco marcou o início de sua carreira de sucesso, com hits icônicos como “Grenade”, “Marry You” e “Talking to the Moon”.

Além de representar os fãs, o nome “Hooligans” também se estende à própria banda que acompanha Bruno Mars em suas turnês. A conexão entre o cantor e seu público é tão significativa que, em 2011, o site oficial de Bruno Mars publicou uma mensagem especial saudando seus admiradores: “Ei, Hooligans, bem-vindos ao clube de fãs oficial do Bruno Mars – O Clube Oficial dos Hooligans! Um lugar especial dedicado aos seus maiores fãs! Obrigado por se tornar um Hooligan Oficial e pelo seu apoio ao Bruno Mars!”

O termo “Hooligans” não apenas se refere ao amor incondicional que os fãs têm por Bruno Mars, mas também carrega o espírito de diversão e rebeldia presente em suas apresentações e composições.

Essa conexão se tornou ainda mais intensa recentemente, já que o cantor está em uma longa temporada no Brasil, com 14 shows agendados como parte de sua turnê Live in Brazil, incluindo uma série de apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.

Bruno Mars: de onde veio o nome artístico do cantor

Bruno Mars está no Brasil para uma turnê que contará com 14 shows em várias cidades do país. No entanto, algo que ainda desperta a curiosidade de muitos fãs é a origem do nome artístico do cantor. Nascido como Peter Gene Hernandez, o músico havaiano adotou o apelido de “Bruno” por influência de seu pai, que o achava parecido com o famoso lutador norte-americano Bruno Sammartino.

“Acho que eu era um bebê corpulento, então meu pai começou a me chamar assim”, contou o cantor em uma entrevista em 2010. Já o “Mars”, que em inglês significa Marte, veio por uma razão mais inusitada. Bruno revelou que escolheu o sobrenome artístico como uma brincadeira, aproveitando os elogios que recebia de mulheres que o diziam ser “de outro mundo”.

“Eu senti que meu nome ainda não tinha um toque especial, então pensei: ‘Acho que sou de Marte’”, explicou o cantor, dando origem ao nome que hoje é reconhecido mundialmente.

Bruno Mars, nascido em Honolulu, no Havaí, em uma família musical, carrega influências artísticas desde a infância. Seu pai, Pete Hernandez, era percussionista, enquanto sua mãe, Bernadette San Pedro Bayot, era cantora. Essa bagagem familiar certamente moldou o talento que ele viria a expressar nos palcos ao redor do mundo.