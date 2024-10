Onde comprar os ingressos dos shows de Shakira no Brasil

Shakira está voltando ao Brasil em 2025 com sua tão aguardada turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”. A cantora se apresentará no dia 11 de fevereiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no dia 13 de fevereiro no Morumbi, em São Paulo. Para os fãs que desejam garantir presença nos shows, aqui estão os detalhes sobre a compra de ingressos.

A pré-venda para clientes do Santander terá início no dia 9 de outubro, enquanto as vendas gerais começarão no dia 11 de outubro. Os ingressos poderão ser adquiridos tanto em pontos de venda físicos quanto online.

Onde comprar os ingressos

São Paulo:

A bilheteira oficial estará localizada no Shopping Ibirapuera, na Bilheteria Ticketmaster, no piso Jurupis, subsolo.

Rio de Janeiro:

Entre os dias 9 e 11 de outubro, os ingressos poderão ser comprados na bilheteira oeste do Estádio Nilton Santos. A partir do dia 12 de outubro, as vendas serão transferidas para a bilheteira sul do estádio.

Importante: Os ingressos adquiridos nos pontos físicos não têm taxa de conveniência, e as vendas nas bilheteiras oficiais começam a partir das 11h00.

Vendas online

Para quem prefere comprar pela internet, os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster, com vendas iniciando às 10h00 no dia 11 de outubro.

Preços dos ingressos

Rio de Janeiro – 11 de fevereiro de 2025:

Cadeira Superior Leste: R$ 220,00 (meia) / R$ 440,00 (inteira)

R$ 220,00 (meia) / R$ 440,00 (inteira) Cadeira Superior Oeste: R$ 220,00 (meia) / R$ 440,00 (inteira)

R$ 220,00 (meia) / R$ 440,00 (inteira) Pista | Cadeira Sul: R$ 290,00 (meia) / R$ 580,00 (inteira)

R$ 290,00 (meia) / R$ 580,00 (inteira) Cadeira Inferior Leste: R$ 325,00 (meia) / R$ 650,00 (inteira)

R$ 325,00 (meia) / R$ 650,00 (inteira) Cadeira Inferior Oeste: R$ 325,00 (meia) / R$ 650,00 (inteira)

R$ 325,00 (meia) / R$ 650,00 (inteira) Pista Premium A: R$ 475,00 (meia) / R$ 950,00 (inteira)

R$ 475,00 (meia) / R$ 950,00 (inteira) Pista Premium B: R$ 475,00 (meia) / R$ 950,00 (inteira)

São Paulo – 13 de fevereiro de 2025:

Arqibancada: R$ 245,00 (meia) / R$ 490,00 (inteira)

R$ 245,00 (meia) / R$ 490,00 (inteira) Pista: R$ 295,00 (meia) / R$ 590,00 (inteira)

R$ 295,00 (meia) / R$ 590,00 (inteira) Cadeira Inferior: R$ 375,00 (meia) / R$ 750,00 (inteira)

R$ 375,00 (meia) / R$ 750,00 (inteira) Cadeira Superior: R$ 390,00 (meia) / R$ 780,00 (inteira)

R$ 390,00 (meia) / R$ 780,00 (inteira) Pista Premium A: R$ 490,00 (meia) / R$ 980,00 (inteira)

R$ 490,00 (meia) / R$ 980,00 (inteira) Pista Premium B: R$ 490,00 (meia) / R$ 980,00 (inteira)

Shakira: saiba todos os detalhes da turnê que passará pelo Brasil

A estrela pop colombiana Shakira anunciou que sua turnê, Las Mujeres Ya No Lloran passaria pela América Latina e, além de incluir shows em países como México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, a cantora também incluiu a nova série de shows no Brasil.

Com isso, Shakira marca seu tão esperado retorno à sua terra natal e prometendo uma experiência que transcende a música.

Depois de vários anos longe dos palcos de diversas cidades, inclusive de sua terra natal, Barranquilla – depois de 19 anos, Shakira volta para casa. Na Colômbia também se apresentará em Bogotá e Medellín. No Brasil, as apresentações acontecem no Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo, no dia 13 de fevereiro, no Estádio MorumBIS.

Las Mujeres No Ya Lloran World Tour, promovida pela Live Nation, é uma homenagem à música popular de Shakira, com um olhar para o futuro. Inspirada no seu álbum Las Mujeres Ya No Lloran, esta turnê promove uma mensagem de empoderamento e força, que a cantora busca transmitir a várias gerações de fãs — aqueles que nunca a viram ao vivo e aqueles que estão esperando por seu retorno há muitos anos.

Com uma nova produção pensada com a mais alta tecnologia, seus maiores sucessos, músicas inéditas e diversas surpresas, a turnê almeja ser uma experiência inesquecível, tanto visual quanto musical. Neste retorno aos palcos latino-americanos, Shakira procura criar um espaço onde os seus fãs possam partilhar e celebrar com ela o poder do renascimento pessoal tal como um diamante, que se forma sob pressão e emerge mais forte e brilhante após as adversidades.

Recentemente, Shakira lançou seu décimo segundo álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran, recebendo ótimas críticas. O disco é uma prova da sua resiliência e força, bem como do poder da música para transformar as experiências mais difíceis em momentos valiosos.

Nas primeiras 24 horas após seu lançamento, o álbum se tornou o álbum mais transmitido de 2024 e foi certificado sete vezes com Platina.